Neproběhl ani soud a už jsou v domácím vězení. Peking tak "odklízí" své kritiky

O licenci obchodníka s energiemi by mohl požádat například subjekt, který je už nyní ve stoprocentním vlastnictví státu, řekl novinářům ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (za STAN). Vstup na trh s energiemi je podle něj poměrně jednoduchý, složitější je nyní energii nakoupit.

Zřízení státního obchodníka s energiemi je podle Síkely nejrychlejší cestou, jak pomoci například krajům, obcím nebo nemocnicím. Státní obchodník by měl podle něj energii obstarat a bez dalších marží ji převést samosprávám. Pokud by se energie nakupovala za vysoké ceny, poskytl by ji stát dále se slevou, aby byly energie dostupné. Do budoucna je podle něj možné, že stát využije státního obchodníka i za jiným účelem, než je jednorázový nákup energií pro veřejný sektor. Nyní se jedná o tom, zda bude mít státní obchodník podobu organizační jednotky státu, nebo samostatné právnické osoby. Rozhodnout o konečné podobě by se mělo podle Síkely brzy.