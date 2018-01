před 1 hodinou

Francouzská vláda oznámila "nepopulární, ale nezbytné" snížení rychlosti na obousměrných vedlejších komunikacích z 90 na 80 kilometrů za hodinu. Nařízení se bude týkat 400 000 kilometrů silnic. Je to jedno ze zhruba dvou desítek opatření, jejichž cílem je snížit úmrtnost v dopravě. V roce 2016 zemřelo na francouzských silnicích 3477 osob. "Má-li záchrana lidských životů vést k poklesu popularity, s klidem to podstoupím," uvedl v nedělním rozhovoru francouzský premiér Édouard Philippe. Proti rozhodnutí rychlost snížit se totiž staví šest z deseti Francouzů, přesněji 59 procent z nich. Vyplývá to průzkumu, který zveřejnila společnost Harris Interactive.

autor: ČTK | před 1 hodinou

