V Marseille chtějí zbourat McDonald’s a postavit halal restauraci. Lidé se bouří

Pobočka restaurace McDonald’s je v chudé čtvrti místem, kde se schází přátelé a rodiny a kde mladí lidé dostávají práci. Ti teď bojují za její zachování.

Marseille - Pro řadu mladých lidí ve čtvrti Saint-Barthélemy na předměstí francouzské Marseille je McDonald’s jedinou možností. Pokud se jim nepodaří najít jiné zaměstnání, skončí právě tady. Svou šanci pracovat často dostanou i lidé, kteří nedávno vyšli z vězení.

"McDonald’s mi pomohl dostat se z potíží. Propustili mě z vězení a McDonald’s mě vlastně vrátil zpátky do života," říká sedmadvacetiletý zaměstnanec Nordine Aklil.

"Mladí lidé, kteří nemají stáže, často končí tady. Svou první práci najdou právě u McDonald’s," dodává Salim Grabsi, člen sdružení tamních obyvatel. Restauraci s rychlým občerstvením označuje za "centrum komunitního života".

Jenže McDonald’s tu teď hrozí zánik, a tak obyvatelé čtvrti bojují za zachování pobočky. Považují ji za jedno z mála míst, kde se mohou lidé na chudém předměstí scházet.

Americký řetězec rychlého občerstvení McDonald’s neměl ve Francii v minulosti dobrou image. Země gastronomie a kulinářského umění dlouho vnímala příchod řetězce téměř jako vpád.

Mnozí Francouzi ho považovali za symbol globalizace. Ještě v roce 1999 na sebe upozornil levicový farmář a neúspěšný prezidentský kandidát José Bové tím, že zničil rozestavěnou pobočku McDonald’s.

Jenže časy se mění. Popularita burgerů a McDonald’s ve Francii rychle roste. Nyní je země pro "McDo", jak Francouzi řetězci zkráceně říkají, druhým nejziskovějším trhem na světě, a to hned po USA.

Není to "jen" restaurace

A nejen to. Za podnik na předměstí Saint-Barthélemy bojují kromě tamních obyvatel i odboráři nebo celostátní politici. "Zvenku to možná vypadá jen jako další obyčejná restaurace. Je to ale jediné místo, kde se ve čtvrti něco děje," prohlásil podle agentury AFP Jean-Luc Mélenchon, krajně levicový lídr hnutí Nepoddajná Francie a neúspěšný kandidát na prezidenta.

Čtvrť na severu Marseille patří mezi nejchudší ve městě. Žijí tu hlavně potomci přistěhovalců ze severní Afriky, nezaměstnanost dosahuje zhruba 30 procent. To je třikrát více, než je celonárodní průměr.

V McDo, které tu je od roku 1992, přitom pracuje 77 lidí. Je tak druhým největším zaměstnavatelem v oblasti, a to po tamním supermarketu.

Obyvatelé Saint-Barthélemy si stěžují, že ve čtvrti už zanikla řada různých provozoven, od pekařství přes řeznictví až po holičství. Kvete tu naopak obchod s drogami a do sítí dealerů padá stále více mladých lidí.

"Je to něco jako plíce této čtvrti," řekla o restauraci McDonald’s pro deník Le Nouvel Observateur devětačtyřicetiletá Aicha, která v ní pracuje už 25 let.

Soud rozhodne

Jenže majitelé pobočky v Saint-Barthélemy plánují, že ji uzavřou a prodají. Z poloviny ji vlastní franšízant Jean-Pierre Brochiero a z poloviny francouzský McDonald’s.

Převzít i se zaměstnanci by ji měla tuniská společnost. Ta tam chce otevřít restauraci "halal", která cílí na místní muslimskou populaci. Brochiero tvrdí, že McDo je ve čtvrti ztrátové, a nemá proto jinou možnost.

Zaměstnanci, kteří mají podporu odborů i tamních politiků, mu ale nevěří. Domnívají se, že je to jen způsob, jak se vyhnout zaplacení odstupného. Obávají se, že je nový zaměstnavatel propustí.

Obrátili se proto na soud. Ten nedávno prodej dočasně zmrazil. Finální rozhodnutí by měl zveřejnit tento týden.

