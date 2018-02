Pornoherečka se chystá zveřejnit detaily o údajném vztahu s Donaldem Trumpem

před 5 hodinami

Herečka má za to, že mlčenlivost prolomili sami právníci amerického prezidenta, kteří prozradili detaily o dohodě o mlčenlivosti.

Washington - Pornoherečka Stephanie Cliffordová, která podle listu The Wall Street Journal (WSJ) dostala zaplaceno za mlčení o milostném poměru s Donaldem Trumpem, je přesvědčena, že o stycích se současným americkým prezidentem už může otevřeně mluvit. Agentuře AP to řekla její manažerka Gina Rodriguezová.

Prolomení mlčení prý umožňuje přiznání Trumpova právníka Michaela Cohena, že herečce před předloňskými prezidentskými volbami zaplatil 130.000 dolarů (2,65 milionu Kč), a také reportáž webu Daily Beast, podle níž Cohen plánuje mimo jiné epizodu s Cliffordovou vylíčit v chystané knize.

"Teď už nic neplatí a Stormy řekne svůj příběh," řekla Rodriguezová, přičemž použila umělecké jméno své klientky, která je v pornobranži známá jako Stormy Daniels. Ta měla podle WSJ poměr s Trumpem v roce 2006 poté, co se setkali na golfovém turnaji v Lake Tahoe. V říjnu roku 2016, jen několik dní před prezidentskými volbami, pak za utajení styku údajně dostala zaplaceno.

Dohodu o mlčenlivosti uzavřenou mezi Trumpovými právníky a herečkou prý ruší dvě zprávy z úterka. Deník The New York Times (NYT) zveřejnil vyjádření dlouholetého Trumpova právníka Cohena, který přiznal, že zmíněných 130.000 dolarů herečce zaplatil. Peníze prý byly z jeho kapsy, nešlo podle něj o nic víc než "soukromou transakci".

"Ani společnost The Trump Organization, ani Trumpova kampaň se transakce s paní Cliffordovou neúčastnily a žádná z těchto stran mě za platbu neodškodnila, ať už přímo či nepřímo. Platba paní Cliffordové byla legální a nejednalo se o platbu za kampaň nebo jakýkoli výdaj na kampaň," citoval Cohena NYT. Následné otázky listu právník nezodpověděl.

S jeho interpretací ale nesouhlasí sdružení Common Cause, které mapuje řádné financování volebních kampaní. Trump podle ní mohl porušit příslušnou legislativu, když částku vyplacenou Cliffordové nenahlásil v účtech za kampaň. Datum a okolnosti platby "naznačují, že peníze byly paní Daniels zaslány ve snaze ovlivnit volby", uvedl představitel Common Cause Paul Ryan.

Právník Cohen navíc možná brzy epizodu kolem Stormy Daniels vylíčí sám, a to v chystané knize o životě po Trumpově boku, která se podle Daily Beast nejspíše bude jmenovat "Trumpova revoluce: Z věže do Bílého domu" (Trump Revolution: From The Tower to The White House). Publicistický web ale dodává, že kniha bude nejspíš Trumpa prezentovat "ve velmi pozitivním světle".

Rodriguezová uvedla, že její klientka brzy oznámí, kdy a za jakých okolností o Trumpovi veřejně promluví.