Žádný zákaz nebude? Americké zdroje si v otázce osudu počítačů na letech z Evropy protiřečí

před 49 minutami

Zda budou aerolinky skutečně zakazovat počítače a tablety na palubách letadel transatlantických letů, stále není jasné. Zatímco podle některých médií Wahington prohlásil, že žádný takový zákaz nechystá, americké ministerstvo vnitřní bezpečnosti takovou zprávu dementovalo. V následujících dne má vydat k problematice rozsáhlé prohlášení.

Brusel/Washington - Osud možného zákazu počítačů a tabletů na transatlantických letech mezi Evropou a Spojenými státy zůstává otevřený. Agentura DPA či portál Politico s odvoláním na své zdroje v úterý uvedly, že Washington na spojích s Evropou cestujícím nadále umožní brát si na palubu laptopy, ministerstvo vnitřní bezpečnosti USA ale takovou zprávu označilo za nesprávnou.

Americké ministerstvo nyní podle DPA připravuje podrobné prohlášení.

"Žádný zákaz nebude. Obě strany se dohodly, že zintenzivní technické rozhovory a pokusí se najít společné řešení," citoval Politico svůj zdroj z Evropské komise. Také DPA napsala, že američtí zástupci záměr nerozšířit zákaz na Evropu ohlásili během úterní telefonické konference s Evropskou komisí.

"Tyto zprávy jsou naprosto nesprávné," uvedlo americké ministerstvo vnitřní bezpečnosti. Nyní tento úřad podle DPA připravuje prohlášení, ačkoli v úterý uvedl, že žádné oficiální oznámení k rozšíření zákazu počítačů či tabletů na palubách letadel na tento týden nechystá.

Americká vláda už v březnu pasažérům zakázala brát některé elektronické přístroje, jako jsou notebooky či tablety, s sebou na palubu linek spojujících desítku letišť v Severní Americe a na Blízkém východě. Rozhodnutí zdůvodnila obavou, že by teroristé mohly do laptopů umístit nálože.

Pokud by byla podobná opatření zavedena i na linkách mezi USA a Evropou, nesměli by cestující mít v příručním zavazadle žádný přístroj větší než mobilní telefon. Tato zařízení by i nadále lidé mohli nechat přepravit v zapsaných zavazadlech, která se ukládají do zavazadlového prostoru letadla.