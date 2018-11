Nemocnice v Gaze jsou plné postřelených lidí, řadě z nich hrozí amputace

Nemocnice v Pásmu Gazy jsou ochromeny značně vysokým počtem lidí, které postřelili izraelští vojáci při několikaměsíčních protestech u hranice mezi palestinskou enklávou a Izraelem. Mnohým z těchto Palestinců teď kvůli infekci hrozí amputace. S odvoláním na čtvrteční sdělení organizace Lékaři bez hranic (MSF) o tom informoval web televize al-Džazíra.

Palestinci v Gaze od konce března a většinou v pátek u hranice s Izraelem protestují proti izraelské blokádě a za možnost vrátit se na území, která byla kdysi domovem jejich předků, ale dnes leží v Izraeli. Dosud izraelští vojáci při protestech zastřelili více než 200 Palestinců, včetně desítek mladistvých.

Dalších asi 6000 lidí podle ministerstva zdravotnictví v Gaze izraelští vojáci při protestech postřelili a tisícům z nich podle MSF teď hrozí, že budou doživotně postižení.

Z postřelených Palestinců jich má asi 1000 infekci, která může vést k amputaci, ale způsobit i smrt. Ve stejném období byli v oblasti zabiti dva izraelští vojáci, jednoho z nich zastřelil palestinský odstřelovač, druhý voják byl zabit při přestřelce.

Od začátku protestů měla MSF v péči tisíce postřelených Palestinců. Většinu z nich izraelští vojáci postřelili do nohou, což v mnoha případech způsobilo otevřené zlomeniny, u kterých hrozí infekce.

"Tak vysoký počet pacientů by zatížil i ty nejlepší zdravotní systémy na světě. Pro Gazu je to obrovská rána," uvedla Marie-Elisabeth Ingresová, která stojí v čele MSF na palestinských územích. Lékaři bez hranic zároveň vyzvali Izrael, aby umožnil zraněným Gazu opustit za účelem lékařského ošetření. Izrael drží Pásmo Gazy více než deset let pod blokádou a tvrdí, že je nutné izolovat lídry Hamásu a zabránit jim v získání zbraní a materiálu na jejich výrobu.

