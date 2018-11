Německý soud potrestal mladíky za hromadné znásilňování. Spolužačky lákali do auta

před 50 minutami

Pětice německých mladíků ve věku 17 až 24 let musí za hromadné znásilňování spolužaček do vězení. Soud v západoněmeckém Essenu jim vyměřil tresty v délce od tří let a devíti měsíců do šesti let a tří měsíců, informovala agentura DPA. Někteří provinilci byli odsouzeni jako mladiství.

Mladíci podle obžaloby v letech 2016 až 2018 lákali v Porúří spolužačky pod určitou záminkou do auta a následně je na odlehlém místě znásilňovali. Některým z šesti obětí bylo v době činu teprve 16 let. Essenský zemský soud v rozsudku uvedl, že šlo o "ohavné činy". Tři z obžalovaných se během procesu k činům přiznali. Pachatelé pocházeli z Essenu, Gelsenkirchenu a Wuppertalu a domlouvali se přes internet. Zpravidla vždy jeden z nich se domluvil na schůzce s dívkou a ostatní se pak připojili. Obžaloba se sice týkala sedmi případů znásilnění, ale podle vyšetřovatelů jich mohlo být ve skutečnosti mnohem více. Proces se konal částečně s vyloučením veřejnosti.