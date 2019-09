Německý prezident se v Polsku omluvil obětem prvního německého náletu na město Wieluň

Německý prezident Frank-Walte Steinmeier se v neděli na vzpomínkové akci k 80. výročí vypuknutí druhé světové války omluvil obětem německé agrese. Učinil tak podle agentury DPA za přítomnosti polského prezidenta Andrzeje Dudy ve středopolské Wieluni u Lodže, kde si nálet na začátku války vyžádal první mrtvé světového konfliktu.

Duda se sešel se Steinmeierem k pietní akci brzy ráno, vzpomínková akce začala ve 4:40, což byl podle přeživších čas, kdy začaly padat první bomby. Mezi hosty byli i přeživší náletu, který si tehdy vyžádal odhadem 1200 obětí a zničil 70 procent města. Pieta začala minutou ticha.

Duda v projevu poděkoval Steinmeier, že se zúčastnil vzpomínky bolestivého výročí, poznamenala DPA. Nálet na Wieluň označil za teror a kruté barbarství. "Světová válka změnila svět. To nesmíme nikdy zapomenout," dodal Duda.

Německý prezident ve své řeči uvedl, že to byli Němci, kdo se v Polsku dopustil zločinů proti lidskosti.

"Skláním se před oběťmi přepadení Wieluně. Skláním se před polskými oběťmi německé krutovlády. A prosím o odpuštění," řekl Steinmeier.

Pieta se brzy ráno konala také na poloostrově Westerplatte u přístavního města Gdaňsk, a to za účasti polského premiéra Mateusze Morawieckého a místopředsedy Evropské komise Franse Timmermanse.

Útok německých jednotek na tamní polskou posádku za úsvitu 1. září 1939 byl dlouho považován za začátek druhé světové války, první bomby ale dopadly na Wieluň, poznamenala DPA.

Noc je nejčernější těsně před svítáním. Polsko útok nacistického Německa zaskočil a znamenal nejčernější dny v našich dějinách," prohlásil premiér Morawiecki.

"Boj Poláků na Westerplatte měl trvat sedm hodin, ale trval sedm dnů. Byl to předpokoj pekla, předpokoj toho, co Němci ukázali v dalších šesti letech," řekl a počínání okupantů označil za "genocidu spáchanou na polském národu". Premiér podle televize TVN 24 kromě milionů obětí připomněl i velké hmotné a finanční válečné škody, které se Polsko snaží napravit desítky let.

Parlamentní komise v Polsku pracuje na odhadu škod, které Polsko utrpělo za války a které si Varšava přeje předložit Berlínu. Německá vláda ale považuje otázku odškodnění za uzavřenou.