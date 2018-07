Německý ministr vnitra Horst Seehofer nabídl rezignaci

Ministr vnitra odmítl kancléřčin návrh, aby žadatelé o azyl zaregistrovaní v jiných členských zemích EU byli v Německu umísťováni do speciálních center

Mnichov - Německý ministr vnitra Horst Seehofer (CSU) na zasedání předsednictva strany v Mnichově nabídl rezignaci na funkce ministra i šéfa Křesťanskosociální unie.

Učinil tak poté, co odmítl výsledky evropských jednání kancléřky Angely Merkelové (CDU) o migraci. Zatím není jasné, zda jeho rozhodnutí je konečné, protože strana to zatím oficiálně neoznámila.

Seehoferova Křesťanskosociální unie vede kvůli migrační politice spor s partnerskou Křesťanskodemokratickou unií (CDU) Angely Merkelové, což ohrožuje existenci vládní koalice.

Vedle CDU a CSU jsou její součástí ještě sociální demokraté

Seehofer v Mnichově řekl, že nepovažuje dohodnutá opatření za stejně účinná jako hraniční kontroly a vracení migrantů přímo na hranicích.

Ministr vnitra podle agentury DPA odmítl kancléřčin návrh, aby žadatelé o azyl zaregistrovaní v jiných členských zemích Evropské unie byli v Německu umísťováni do speciálních center, ve kterých by prošli zrychleným řízením a ze kterých by se nesměli vzdalovat.