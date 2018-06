Krach jednání Merkelové a Seehofera o migrantech. Situace je velmi vážná, varují vládní strany

Křesťansko-sociální unie (CSU) chce od neděle začít vracet žadatele o azyl, kteří už jsou registrováni v jiné zemi EU. Merkelová ale odmítá, aby Německo podnikalo jednostranné kroky bez dohod se sousedy.

Berlín - Jednání mezi lídry stran německé vládní koalice o sporu ohledně postupu vůči migrantům na hranici nevedla v noci na středu k překonání dosavadních rozepří.

Představitelé stran označili roztržku, která ohrožuje vládu, za velmi vážnou, informovala agentura Reuters.

Schůze se zúčastnila osobně i kancléřka Angela Merkelová, která je zároveň předsedkyní konzervativní Křesťanskodemokratické unie (CDU). Sesterská strana, bavorská Křesťansko-sociální unie (CSU), chce od neděle začít vracet žadatele o azyl, kteří už jsou registrováni v jiné zemi EU.

Merkelová odmítá, aby Německo podnikalo jednostranné kroky bez dohod se sousedy. CSU německého ministra vnitra Horsta Seehofera ale dala kancléřce čas do neděle, aby se s evropskými partnery - buď na unijní úrovni, nebo alespoň bilaterálně se státy, jako je Itálie či Řecko - na společném postupu dohodla.

Ve čtvrtek a v pátek sice bude o migrační a azylové politice jednat bruselský summit EU, Merkelová od něj ale neočekává shodu na všech otázkách.

Předseda parlamentní frakce CDU/CSU Volker Kauder ve středu v německé televizi ARD řekl, že věří, že řešení stále může být nalezeno, ale zdůraznil, že situace je vážná. "Je to velmi vážné, viděli jsme to při jednáních, toto není něco nevýznamného, týká se to něčeho velmi ústředního a důležitého. Musíme spolu hovořit," řekl Kauder.

"Od příštího týdne chceme, aby byli migranti na hranici odmítáni, pokud se už registrovali v jiné zemi, a měli by tam proto absolvovat azylové řízení," potvrdil dnes vlivný poslanec CSU Alexander Dobrindt. "Nechápu, proč se mluví o možných budoucích řešeních pro Evropu, když není připravena na to, co může Německo udělat teď," řekl Dobrindt.

Šéfka vládních sociálních demokratů (SPD) Andrea Nahlesová však uvedla, že situace ve vládě je "krajně napjatá". Podle ní vládne v koalici nehybnost a nikdo neví, jak to vše dopadne. Na otázku, zda se připravuje na nové volby, odpověděla vyhýbavě: "Nevím. Abych k vám byla upřímná, uvidíme."

Vedení CSU se sejde v neděli, aby rozhodlo, zda budou nové kontroly na hranici navzdory Merkelové zavedeny. Pokud Seehofer své plány prosadí, bude kancléřka podle mnoha členů CDU nucena ministra vnitra odvolat z vlády.

To by mohlo vést k rozpadu bloku CDU/CSU a připravit vládu o parlamentní většinu. Vládnout by pak mohla menšinová vláda v čele s Merkelovou, ale také by mohly být vyhlášeny předčasné volby. Možné je však i to, že Merkelová ztratí důvěru ve své vlastní CDU, poznamenala agentura Reuters.

Podle některých komentátorů však CSU v posledních dvou dnech svou rétoriku poněkud zmírnila a někteří členové bavorské strany ujišťují, že není jejich cílem sesadit vládu Merkelové.

