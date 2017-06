Německo stáhne své vojáky z turecké základny. Vláda rozhodla, že se přesunou do Jordánska

před 7 minutami

Německo stáhne své vojáky z turecké vojenské základny Incirlik. Návrh schválila vláda, hlasovat o něm bude už jen parlament - ten ale pravděpodobně stažení potvrdí. Kolem 260 německých vojáků, kteří pomáhají v boji proti teroristické organizaci Islámský stát, by se mělo přesunout do Jordánska. V jejich odchod vyústil spor mezi Berlínem a Ankarou, která zakázala německým poslancům vstup na základnu. Ti ho ale potřebují, protože nasazení svých vojáků v zahraničí schvalují.

Berlín - Německá vláda ve středu schválila plán stažení vojáků bundeswehru z turecké letecké základny Incirlik.

Kolem 260 vojáků, kteří pomáhají v boji proti teroristické organizaci Islámský stát (IS), by se mělo přesunout do Jordánska, informovala s odvoláním na vládní zdroje agentura DPA.

Berlín se ke stažení svých vojáků z Incirliku odhodlal poté, co Turecko německým poslancům už poněkolikáté zabránilo vojáky navštívit.

O stažení vojáků bude ještě hlasovat parlament, s největší pravděpodobností ale vládní návrh podpoří.

Plán ministryně obrany Ursuly von der Leyenové schválila podle DPA vláda bez diskuze.

Poslední pokus ministra zahraničí Sigmara Gabriela dohodnout se s Turky, aby umožnili návštěvy německých zákonodárců na základně Incirlik, v pondělí ztroskotal. Podle Ankary není taková návštěva vzhledem k současné "vnitřní politické situaci" v Turecku možná.

Na dvou tureckých základnách Incirlik a Konya je v současnosti kromě vojáků řady dalších členských zemí Severoatlantické aliance také zhruba 270 německých vojáků. Na rozdíl od Incirliku Turci s návštěvami na základně Konya problém nemají.

Turci zakázali německým poslancům vstup na Incirlik několikrát, naposledy v polovině května. Turecko to tehdy zdůvodnilo mimo jiné tím, že Německo poskytlo azyl tureckým vojákům, kteří prchli ze země kvůli loňskému zmařenému puči.

Podle ministra Gabriela ale není možné, aby poslanci, kteří nasazení německých vojáků v zahraničí schvalují, neměli možnost tyto vojáky navštěvovat. Bundeswehr je v Německu považován za "parlamentní armádu".