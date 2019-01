Německá policie zadržela dva Čechy, kteří vykradli kostelní kasičku

před 1 hodinou

Policie v německém Neualbenreuthu zadržela v pondělí dva české občany, kteří ukradli peníze z pokladničky v kostele v oblasti města Flossenbürgu, informuje portál onetz.de. Policisté zloděje odhalili, když se autem chtěli dostat do Česka přes hraniční přechod určený jen pro pěší a cyklisty. Při prohlídce se u nich našly dráty a lepicí páska, které jim zřejmě posloužily při vykradení kostelní kasičky. Ukázalo se také, že 38letý řidič osobního auta nemá řidičský průkaz a je pod vlivem drog. Tento muž a jeho o 17 let mladší společník byli obviněni z krádeže a do Česka museli dojít pěšky. Ukradené peníze a pomůcky, jež při krádeži použili, jim policisté zabavili.