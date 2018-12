Němec byl odsouzen k šesti rokům kvůli boji za Tálibán, na vojáky hodil granát

před 23 minutami

Soud v Düsseldorfu dnes poslal na šest let do vězení Němce Thomase K., který před časem v Afghánistánu vstoupil do řad radikálního islamistického hnutí Tálibán. Německý soud však nedal za pravdu státnímu zastupitelství, které 37letého muže vinilo i z pokusu o vraždu a žádalo pro něho osmiletý trest, informovala agentura DPA.

Obžalovaný radikální konvertita k islámu podle DPA učinil rozsáhlé doznání. Muž narozený v Polsku vyrůstal ve Wormsu na západě Německa. Koncem února ho zadržely americké speciální síly na jihu Afghánistánu. Podle DPA odcestoval v roce 2012 nejdřív do Pákistánu a pět let poté bojoval v řadách Tálibánu. Thomas K. se přiznal, že hodil granát na tábor afghánské armády, což byl také důvod, proč mu spolkové státní zastupitelství kladlo za vinu pokus o vraždu. Zjevně ale šlo o pouhý fingovaný útok pro účely propagandistického videa, na němž granáty dopadly daleko od cíle. Podle soudního znalce sice Thomas K. trpí poruchou osobnosti se schizoidními rysy, ale je plně trestně odpovědný. Při hledání smyslu života se údajně obrátil k islámu a postupně se radikalizoval. Celkově byl pro Tálibán podle soudu spíš málo užitečný. Jednu dobu se sice Thomas K. nacházel na tálibánském seznamu možných sebevražedných atentátníků, kteří měli útočit s pomocí automobilů napěchovaných výbušninami, ale vzhledem ke svým nevalným řidičským schopnostem se na něm propadl hodně hluboko, zaznělo u soudu. Video: Boj afghánských vojáků se stoupenci Tálibánu nekončí Afghánská armáda podporovaná Spojenými státy tvrdí, že získala po dnech tvrdých bojů s bojovníky Tálibánu kontrolu nad strategickým městěm Ghazní. | Video: Reuters | 01:34