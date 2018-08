Nejméně sedm lidí přišlo o život při nehodě kamionu s autobusem v Novém Mexiku

před 34 minutami

Nejméně sedm lidí přišlo o život při čtvrtečním střetu autobusu s kamionem na dálnici v Novém Mexiku na jihu USA. Řada dalších lidí utrpěla vážná zranění. S odkazem na vyjádření tamní policie o tom informovala agentura Reuters. Nehoda se stala poblíž města Thoreau. Kamionu praskla pneumatika, přejel středový pás a dostal se na dálnici do protisměru, kde narazil do autobusu jedoucího z Albuquerque to Phoenixu. Policie zatím neví, zda havárii nezpůsobila nepřiměřená rychlost, vyšetřování začne v pátek. Autobus společnosti Greyhound vezl 49 cestujících. Kromě šesti, kteří utrpěli menší zranění a byli ošetřeni na místě, byli ostatní zranění rozvezeni do místních nemocnic.