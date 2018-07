V Německu se srazil autobus plný dětí se sanitkou, zranilo se 46 lidí

před 2 hodinami

Na 46 zraněných, převážně dětí, si na severu Německa vyžádala sobotní srážka autobusu se sanitkou, napsala agentura DPA. Autobus se 42 dětmi ve věku deset až 15 let na palubě mířil na tábor v severoněmecké spolkové zemi Šlesvicko-Holštýnsko. Řidič autokaru se se pokusil objet osobní auto, které odbočovalo doleva, ale v protisměru se střetl s protijedoucím vozem. Záchranářský vůz se po nárazu převrátil, autobus sjel ze silnice. Zranění byla většinou lehké povahy, dva lidé ale utrpěli vážná poranění a do nemocnice je musel transportoval vrtulník. Podle DPA jsou nejvážněji zranění dítě a táborový vedoucí. Dvacet zraněných záchranáři převezli do nemocnic.