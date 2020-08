V mořském tanku zemřelo devět mariňáků USA, 26tunový kolos se potopil až na dno

Americká námořní pěchota identifikovala devět svých příslušníků, kteří přišli o život minulý týden poté, co se jejich obojživelné vozidlo potopilo v hlubokých vodách u pobřeží jižní Kalifornie. Napsala o tom agentura AP.

Vojenské cvičení s mořským tankem z července 2019. | Foto: Courtesy Anaid Banuelos Rodriguez/U.S. Navy/Handout via REUTERS

Navzdory rozsáhlé pátrací operaci, do níž byly zapojeny vrtulníky i lodě od malých člunů po torpédoborec, se dosud podařilo najít pouze jedno z těl. Námořní pěchota v neděli oznámila, že se předpokládá, že neštěstí nepřežilo osm dalších pohřešovaných. Sedm příslušníků námořní pěchoty bylo zachráněno; dva z nich jsou v nemocnici a jejich stav je stabilizovaný.

Nehoda se stala ve čtvrtek večer, když se posádka vracela zpátky k lodi námořnictva po rutinním cvičení. Jejich obojživelné vozidlo začalo nabírat vodu asi 0,8 kilometru od námořnictvem vlastněného ostrova San Clemente, nedaleko San Diega. Na místo se rychle vydaly posily, ale nepodařilo se jim zabránit potopení 26 tun vážícího kolosu, který se podobá tanku.

"Předpokládá se, že se potopil úplně na dno… to bylo pro potápěče moc hluboko a pěchota a pobřežní stráž jednaly o tom, jak se k potopenému vozidlu dostat, aby se mohly podívat dovnitř," uvedl generál Joseph Osterman. Všichni mariňáci podle něj působili na základně Pendleton a byli ve věku od 19 do 30 let. Všichni měli plnou výstroj a plovací vesty.

Námořní pěchota užívání více než 800 obojživelných vozů při námořních operacích po nehodě pozastavila, dokud nebude objasněna příčina neštěstí.

Je to potřetí v posledních letech, kdy vojáci z Pendletonu zemřeli nebo byli zraněni v obojživelných útočných vozidlech během cvičení. V roce 2017 muselo být 14 příslušníků námořní pěchoty a jeden příslušník námořnictva hospitalizováno poté, co jejich vozidlo narazilo na plynovod, což vedlo k požáru. V roce 2011 zemřel námořník při potopení obojživelného vozidla při cvičení nedaleko základny.

Video: Ruská válečná loď se málem srazila s americkou