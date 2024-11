"Tak si to spočítejme." Zalužnyj varuje před válkou, na kterou Evropa není připravená

Evropské země nejsou připravené na dlouhotrvající válku s Ruskem, tvrdí ukrajinský velvyslanec ve Velké Británii a bývalý vrchní velitel ukrajinských ozbrojených sil Valerij Zalužnyj. "Evropské země jsou s největší pravděpodobností připravené na krátkodobé vojenské operace. Otázkou ale zůstává, jestli jsou připravené na opotřebovací válku," řekl Zalužnyj.

"Prostě si to spočítejme. V říjnu byla Ukrajina 1643krát napadena drony Šáhed a na civilní energetická zařízení zaútočilo asi 200 raket. Trendem bude snaha toto číslo zvyšovat. Jen za listopad zasáhlo civilní objekty tři tisíce Šáhedů a raket, a to měsíc ještě ani neskončil," vysvětlil ukrajinský velvyslanec v rozhovoru pro web Ukrajinská pravda.

Podle Zalužného tedy počet vzdušných úderů roste, přičemž počet protiraketových systémů je omezený a příliš drahý. "I podle tohoto počtu se domnívám, že ani Velká Británie, ani evropské země nebudou připraveny na případnou vojenskou akci proti Rusku," upozornil.

I když mají evropské země dostatečný počet letounů F-16, které jsou jako protivzdušná obrana velmi účinné, můžou se podle bývalého vrchního velitele ukrajinských ozbrojených sil jejich kapacity vyčerpat za dva až tři měsíce. "Těžko říci, jestli se země zabývají alternativními opatřeními, aby se naučily, jak se vypořádat se vzdušnými cíli. S největší pravděpodobností ne," doplnil.

Zalužnyj také poukázal na to, že frontovou linii za září a říjen zasáhlo asi 4500 ruských řízených leteckých bomb (KAB), jejichž bojová hlavice váží 500 kilogramů. I když jsou tyto bomby shazovány z letadel a používány na menší vzdálenosti, jejich ničivý účinek letos výrazně pomohl Rusům v dobývání území v Doněcké a Luhanské oblasti. Pro srovnání: obávané rakety Iskander nesou hlavice o váze 480 kilogramů.

"Má některá evropská země nebo Velká Británie k dispozici nejméně pět tisíc raket pro systém Patriot k sestřelování těchto řízených leteckých bomb? Pochybuji o tom. Protože jsou velmi drahé a jejich výroba je problematická. Proto je nemožné jich mít dostatek. I z tohoto soudím, že evropské země nejsou kvůli nedostatku vojenských komponentů připravené," popsal ukrajinský velvyslanec.

Zalužnyj dodal, že kromě vojenských akcí Rusové jako součást své strategie opotřebení používají informační a psychologické operace. "Evropa je teď v komfortní situaci, ze které nechce vystoupit. Pokud by chtěli opotřebovávací válku zvládnout, museli by si [Evropané] zvyknout na poměrně výrazná omezení, která zasáhnou do jejich životů," vysvětlil.

Zároveň ale bývalý ukrajinský vrchní armádní velitel poznamenal, že ani Rusko v tuto chvíli nemá dostatek zdrojů, aby mohlo po delší dobu vést rozsáhlé vojenské operace. "Pochybuji dokonce o tom, že třeba Čína je nyní připravena na nějaké masivní akce," uzavřel.

