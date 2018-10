Nechal Kuciaka zabít Kočner? Šokovalo nás, že by zašel tak daleko, říkají novináři

V souvislosti s vraždou slovenského novináře Jána Kuciaka policie zadržela čtyři lidi. Jeden z nich výměnou za nižší trest vypovídá. A podle Denníku N ukázal na podnikatele Mariána Kočnera.

Bratislava - Novinářští kolegové zavražděného Jána Kuciaka se těžko sžívají s faktem, že jeho smrt si objednal někdo přímo na Slovensku. S touto informací přišel ve čtvrtek Denník N, podle kterého jeden ze čtveřice zadržených vypověděl vyšetřovatelům, že objednavatelem vraždy byl podnikatel s politickými styky Marián Kočner.

Šéfredaktor slovenského serveru Aktuality.sk Peter Bárdy mluví o šoku. Právě pro Aktuality.sk Kuciak až do své smrti letos v únoru pracoval. Nájemný vrah novináře zastřelil ve vesnici Velká Mača v jeho domě. Zahynula také Kuciakova snoubenka Martina Kušnírová.

"Kočner byl od začátku mezi těmi, jejichž zapojení do vraždy bylo nejpravděpodobnější. Mezi těmi, kdo měli nejvážnější motiv překazit Jánu Kuciakovi jeho práci," uvedl pro Aktuálně.cz Bárdy.

"Očekával bych, že člověk jako Kočner využije jiné prostředky na to, aby novináři znemožnil jeho práci. Trestní oznámení, žaloby. Dalo se očekávat, že vytáhne největší špínu, aby člověka zdiskreditoval. Je to pro mě šok, protože jsem si nemyslel, že Kočner zajde tak daleko, aby si objednal vraždu novináře. Vraždu kohokoliv," dodal.

Podobný názor má redaktor slovenského Denníku N. Martin Šimečka. "Bohužel nejsem překvapený. Mezi novináři byla tato verze od začátku zvažovaná, dávalo to logiku. Ale člověk přece jen nevěřil, že něco takového je možné," vysvětluje Šimečka. "Teď se zdá, že to možné je, že ten člověk opravdu ztratil všechnu soudnost."

Ve čtvrtek policie eskortovala Kočnera z bratislavské vazby do věznice v Leopoldově a podle některých slovenských médií ho ještě během dne oficiálně obviní z podílu na vraždě Jána Kuciaka. Kočner byl ve vazbě kvůli jinému případu falešných směnek.

Možná nebyl sám

Teorií o vrahovi Jána Kuciaka bylo několik. Další hojně citovaná hovořila o italské mafii, která působí na východě Slovenska. "Říkali jsme si, že na Slovensku je přece jenom jiná kultura, i mezi grázly. Že po novinářích přece jen nepůjdou," vysvětluje Šimečka, proč se novináři často upínali k "italské verzi".

Šéfredaktor serveru Aktuality.sk Bárdy upozorňuje, že pokud je teorie o podnikateli Kočnerovi správná, nemusel ještě jednat sám. "Není jeho stylem, že by se rozhodl, že někoho popraví. Je to člověk, který žije už od 90. let na úzké hranici mezi mafií a alespoň trochu zákonným podnikáním. Umí se pohybovat tak, aby neskončil ve vězení. Vždyť je skoro třicet let v hledáčku policie a prokuratury. Je pro mě těžko pochopitelné, že by takovým způsobem sám riskoval. Nevylučuji proto, že jednal spolu s někým dalším," domnívá se.

Případ Kuciakovy vraždy se výrazně posunul minulý týden. V pátek ráno policie zatkla na jihu Slovenska čtyři podezřelé. Tomáše Szabóa, Miroslava Marčeka, Zoltána Andruskóa a Alenu Zsuzsovou.

Policie má podezření, že Szabó střílel, Marček jej dopravil autem na místo a Andruskó převzal od podnikatelky Zsuzsové, která se dobře zná s Kočnerem, peníze za vykonání vraždy.

Podle Denníku N je pak Andruskó tím, kdo v zájmu nižšího trestu spolupracuje s policií.

"Jestliže někdo potřeboval zavraždit novináře, který psal o korupci a mafii na nejvyšších poschodích moci, zřejmě byla tato nejvyšší poschodí ohrožena. Tipuji to na obchod s drogami," říká šéfredaktor časopisu Týždéň Štefan Hríb.

S Ficem byli sousedi

Jaký politický dopad může mít případné obvinění Kočnera z objednávky vraždy? Měl blízko k mnoha politikům, včetně expremiéra Roberta Fica z vládnoucí strany Směr-SD.

"Kočner se znal téměř s každým politikem. Unikal vězení, protože podplácel soudce i policii, měl styky s politiky, které zřejmě také podplácel. Někteří politici si od něj koupili byty, s Ficem byli sousedi. Dávno měl být ve vězení, ale byl chráněn politiky," tvrdí Šimečka.

"Jakmile se ukáže, že za vraždou stojí Kočner, bude se o tom hodně mluvit. Fico se nyní tváří, že s Kočnerem nemá nic společného, ale nebude to pro něj tak jednoduché. Politici budou spojováni s vraždou. To je vážná věc i na Slovensku, kde už některým lidem hodně věcí prošlo. Tohle je ale přes čáru," dodává.

"Robert Fico teď každý den spojuje Kočnera ve svých prohlášeních s opozičními politiky. Přitom vedle něj bydlel v rezidenci Bonaparte. Měli byty vedle sebe. Kočner se chlubil tím, že si s Ficem tyká," doplňuje Bárdy.

Slovenský list Sme nově napsal, že tlumočnice Zsuzsová, která zřejmě vyplatila vrahovi peníze, může uniknout trestu. Pokud prozradí, kdo si čin objednal.

