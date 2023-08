Nečekaný úder přes Dněpr. Ukrajinci zavolali vysílačkou ruské posily, pak je zajali

Ukrajinci překvapili v pondělí ruské vojáky v Chersonské oblasti na okupovaném východním břehu Dněpru. Výsadek sedmi člunů, v nichž v každém sedělo zhruba sedm mužů, se vylodil u městečka Kozači Laheri a přepadl první ruskou obrannou linii na břehu.

Analytici z Institutu pro studium války (ISW), kteří konflikt monitorují, potvrdili průlom ruské obranné linie a postup Ukrajinců zhruba 800 metrů od břehu. Útok potvrzují také ruští vojenští blogeři, jejichž informace už několikrát v minulosti odpovídaly skutečnosti.

Náměstkyně ukrajinského ministra obrany Hana Maljarová informace o vývoji v této oblasti nekomentovala. Ukrajinský výsadek se už dříve uchytil jižněji u města Olešky, kde se Rusům dělostřeleckou palbou nepodařilo útočníky zastavit.

ВСУ форсирует Днепр по двум направлением Козачи Лагери и Олежки.

В районе Старомайорского рФ убежала от ВСУ.

В районе Роботино продолжается выдавливание армии рФ, которая ввела последние резервы. pic.twitter.com/41ZW3PpyZb — Ray (@Ray_net_ua) August 8, 2023

Z místa také prosakují informace, že Ukrajinci zajali osmnáct příslušníků ruského praporu pomocí lsti. Zmocnili se ruské vysílačky a jednomu z velitelů odvysílali zprávu, že potřebují posily. Rusové tak padli do léčky.

"Nepřítel se úspěšně opevnil na našem břehu Dněpru a drží město Kozači Laheri. Dostal se přes našo první obrannou linii, na které byli mobilizovaní vojáci. Nejsou to dobré zprávy," napsal na sociální síti bloger vystupující pod přezdívkou Třináctý.

Tento zdroj později doplnil, že část sil odtud ruské velení přesunulo do Záporožské oblasti, kde se ukrajinská armáda snaží probít přes ruské obranné linie ke strategickým městům Tokmak a Melitopol.

Rozsáhlý útok přes Dněpr v Chersonské oblasti považují mnozí analytici za málo pravděpodobný. Kolem řeky jsou - zejména na Ruskem okupovaném východním břehu - bažiny a mokřady, kde by se těžká vojenská technika potýkala s problémy.

V těchto místech v červnu voda zaplavila vesnice poté, co se velká exploze protrhla přehradu Nová Kachovka. Podle Kyjeva stavbu vyhodili do povětří Rusové proto, aby ztížili ukrajinské armádě možnost zaútočit přes Dněpr.

Právě z města Kozači Laheri chtěli někteří obyvatelé během stoupající hladiny vody po protržení hráze odjet, ale ruští vojáci zablokovali všechny výjezdy a nikoho pryč nepustili. Před válkou mělo malé město přibližně tři tisíce obyvatel.

Dobře připravení Rusové

Pozemní ofenziva Kyjeva trvá již přes měsíc, zatím Ukrajinci dobyli několik vesnic a území o rozloze necelých 200 kilometrů čtverečních. "Potřebovali by překvapit nepřítele nějakým překvapivým manévrem, kterým by mohla být ofenziva přes Dněpr v Chersonské oblasti. Ale bylo by to logisticky složité, museli by používat ve velké míře pontonové mosty," řekl redakci analytik Tomáš Řepa z Univerzity obrany v Brně.

Ukrajinskou ofenzivu brzdí hlavně obrovské množství min, které nakladli Rusové podél frontové linie. Finský vojenský expert Emil Kastehelmi ale v rozhovoru pro Aktuálně.cz několik dní před začátkem protiofenzivy upozorňoval, že ruské obranné pozice jsou dobře vybudované a Ukrajinci to budou mít velmi těžké.

Podle něj Rusové mají souvislou linii okopů a zátarasů od Krymu až po sever Luhanské oblasti. Nejhustější a nejpevnější obranou pak disponují ve směru na Melitopol, kde Ukrajinci mohou přetnout spojení Krymu s ruskou pevninou

"U Kyjeva Rusové nezvládli logistiku, příliš se roztáhli na mnoha místech současně. Loni v Charkovské oblasti neměli dost lidí a ještě nestihli vybudovat obranné linie. V Chersonu neměli moc šancí, jak přes Dněpr udržet zásobování, a museli se stáhnout. Nyní ale na jihovýchodě Ukrajiny nic z toho neplatí. Rusové měli čas se připravit, vybudovat opevnění," uvedl finský odborník.

Video: Ukrajinští vojáci bojují navzdory vlně veder