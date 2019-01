"Nebýt mne, je v Asii velká válka." Trump pojede opět za Kimem, který je už neklidný

Severokorejský vůdce Kim Čong-un na začátku letošního roku napsal a poslal dopis. Adresátem byl Donald Trump, Bílý dům. Americký prezident označil dopis za "báječný". A ve středu novinářům potvrdil, že se s Kimem letos určitě setká na dalším summitu poté, co se oba státníci sešli na historické schůzce v Singapuru loni v červnu. Jak se tedy budou v letošním roce vyvíjet vztahy mezi USA a KLDR?

Americký prezident tento týden sám sebe a Kima pochválil za to, čeho už dosáhli. "Pokud by nevládla má administrativa, měli bychom nyní v Asii pěkně velkou válku. (…) Nelétají žádné rakety, nejsou žádné testy jaderných zbraní," uvedl Trump.

Další společná schůzka se podle něj uskuteční v nepříliš vzdálené budoucnosti, neřekl ale kdy přesně a kde.

Den před tím měl Kim tradiční novoroční projev. Řekl v něm, že pokud někdo bude Severní Koreu tlačit k jednostranným rozhodnutím, tak zvolí jinou cestu než denuklearizaci a konec testů balistických raket. Na tom se přitom Kim a Trump v Singapuru už loni dohodli. Výměnou chtějí Severokorejci zrušení ekonomických sankcí, formální ukončení korejské války z 50. let minulého století a diplomatické uznání od USA.

Zatím ale ani Washington, ani Pchjongjang neučinily žádný "druhý krok". Spojené státy nezrušily ani nezmírnily sankce a severokorejský režim neučinil na svém jaderném reaktoru a na střelnicích žádné nevratné změny.

Střet mezi USA a KLDR nebude

Americký analytik a expert na bezpeční problematiku v Asii Harry Kazianis nicméně řekl agentuře Reuters, že letos neočekává prudký obrat a návrat k americko-severokorejské konfrontaci.

"Je jasné, že Kim se nechce vrátit do situace, kdy by mu hrozil od Spojených států nebo jejich spojenců útok. Takže nebude v dohledné době testovat ani balistické rakety, ani atomové bomby. Co ale chce, jsou dílčí ústupky, aniž by se musel jaderného programu úplně vzdát," říká Kazianis.

Zostření hospodářských sankcí OSN, ke kterým se v roce 2017 připojila i Čína, zhoršilo ekonomickou situaci v Severní Koreji, a tak je prolomení blokády pro Kimův režim prioritou. Ani sedm měsíců po summitu v Singapuru se ale v tomto směru ničeho nedočkal.

"Spojené státy se stále zcela nevzdaly nepřátelské politiky. Pořád mají v úmyslu dostat Korejskou lidově demokratickou republiku do kolen, místo aby budovaly dobré vztahy," napsal například severokorejský list Rodong Sinmun, stejně jako všechna média v zemi tlumočící názory režimu.

Čína jako žolík

Pokud se Kim rozhodne Trumpa "pozlobit", jednu možnost k tomu ale podle agentury Bloomberg má. Spory USA a Číny ohledně obchodu.

Jestliže Trump uvalením cel nebo jinými restrikcemi naštve Peking, tak se čínské vedení může rozhodnout podpořit Kima tak, aby tím Spojeným státům a Trumpovi osobně způsobilo nepříjemnosti.

"Kim Čong-un správně předpokládá, že za určitých okolností mu Čína poskytne ochranu a ekonomickou pomoc, aniž by příliš zasahovala režimu do jeho věcí a politiky," uvádí například komentátor specializovaného serveru 38 North Rüdiger Frank.

Podívejte se na sestřih Kimova novoročního projevu: