Labouristický návrh brexitu parlamentem neprošel, budou usilovat o nové referendum

Labouristický návrh alternativní podoby britského odchodu z Evropské unie ve středu podle očekávání nezískal podporu dolní komory parlamentu. Podle posledních vyjádření jejích členů to znamená, že hlavní britská opoziční strana bude nyní usilovat o uspořádání nového referenda týkajícího se brexitu. To by však nemělo stejnou podobu jako plebiscit v roce 2016.

Labouristé při hlasování v Dolní sněmovně o dalším postupu kolem brexitu navrhovali, aby vláda začala s EU vyjednávat o sadě změn v dojednané politické deklaraci o vzájemných vztazích po brexitu. Mezi požadovanými úpravami bylo například zajištění celní unie Británie s EU, těsné shody s pravidly jednotného unijního trhu a větší ochrany životního prostřední a práv pracovníků. Dodatek k vládnímu usnesení ale podpořilo jen 240 zákonodárců, což je dokonce o pět méně než počet křesel Labouristické strany v Dolní sněmovně. Proti hlasovalo 323 poslanců. Labouristé v pondělí oznámili, že pokud jejich brexitový plán v parlamentu neuspěje, strana bude chtít otázku vystoupení z EU vrátit do rukou voličů. Nové referendum by ale podle jejich představ nemělo stejnou formu jako to v červnu 2016. Labouristický stínový ministr pro brexit Keir Starmer ve středeční rozpravě uvedl, že jeho strana chce na výběr mezi "věrohodnou" variantou pro odchod z EU a setrváním v evropském společenství. Labouristický stínový ministr pro brexit Keir Starmer v dnešní rozpravě uvedl, že jeho strana chce na výběr mezi "věrohodnou" variantou pro odchod z EU a setrváním v evropském společenství. Jeho blízký spolupracovník Matthew Pennycook na konci debaty upřesnil, že plán pro vystoupení z EU by musel před plebiscitem podpořit parlament. "Labouristická strana bude poté (v případě neúspěchu jejího návrhu) v parlamentu navrhovat nebo podporovat budoucí pozměňovací návrhy o lidovém hlasování, které by nabídly Britům volbu mezi důvěryhodnou variantou odchodu podpořenou touto sněmovnou a možností setrvání v EU," řekl Pennycook. Pravděpodobnost, že k takovému hlasování opravdu dojde, je ale i po změně přístupu labouristů podle britských komentátorů velmi malá.