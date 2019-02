Lektory angličtiny znervózňuje brexit. Vyřiďte si trvalý pobyt, radí jim odborník

Lektory z Velké Británie, kteří v České republice učí angličtinu, znervózňuje nejistota z toho, co bude po brexitu. Ředitel jazykové školy James Cook Languages se proto obává, že se kvůli těžkostem, které odchod z Evropské unie může způsobit, budou chtít vrátit do vlasti. Důležité však je, jak bude vypadat finální dohoda mezi Evropskou unií a Velkou Británií.

Britka Sharron McGuire žije v Praze téměř čtyři roky, z toho tři a půl roku učí angličtinu. Má spoustu klientů, hlavně mezi pracovníky firem nebo dětmi. Učení cizího jazyka je podle ní někdy výzva, obzvlášť když má učit začátečníky, protože sama neumí moc česky. Přesto ji to baví a studenty má ráda. Teď se však bojí, co nastane, až Velká Británie formálně vystoupí z Evropské unie.

"Je to znepokojující. Nezdá se, že by naše vláda měla pořádný plán, až na ‚no deal brexit‘ (brexit bez uzavření dohody). Nikdo pořádně neví, co se stane, takže nad tím vším visí pesimismus a nejistota. Spojené království bylo ponecháno ve štychu neschopností našich vlád najít řešení a stejně tak vnitřními rozbroji mezi politickými stranami. Je to naprostá fraška," říká McGuire, která aktuálně učí v jazykové škole Spěváček.

Počet zájemců klesá, říká ředitel jazykové školy

V pražské jazykové škole James Cook Languages působí přibližně šedesát lektorů z Velké Británie. Výkonný ředitel školy Martin Borl potvrzuje, že pociťují nervozitu i oni.

"Život a práce v Česku může stát britské lektory příliš a související administrativa může být moc složitá, co se týče třeba nutnosti mít pracovní povolení nebo vyšší poplatky za zdravotní pojištění. To může zapříčinit jejich předčasný návrat do vlasti," obává se Borl.

Největší problém však spatřuje v tom, že nikdo vlastně neví, co se bude dít. "Pokud brexit proběhne bez uzavření dohody, pak nikdo nemůže předvídat, jaké podmínky by mohly být v budoucnu mezi Británií a EU státy ujednány," podotkl Borl.

Nejistota je prý ale znát také u potenciálních budoucích lektorů, které agentura vyhledává v Británii. "Můžeme potvrdit, že počet zájemců již několik měsíců klesá a jedním z důvodů může být právě nejasná situace ohledně brexitu," dodal Borl.

Přitom právě o výuku angličtiny je velký zájem, firmy ji například často nabízí zaměstnancům jako benefit. Rodilí mluvčí z Británie proto tvoří často velkou část lektorů, kteří pro jazykové školy pracují.

Žádejte o trvalý pobyt, radí odborník

Jan Kovář z Ústavu mezinárodních vztahů lektorům radí, aby si během přechodného období zažádali o trvalý pobyt, což mohou udělat občané členských států EU v případě, že na území ČR strávili nepřetržitě minimálně pět let. Pokud by získali trvalý pobyt, měli by také pracovní povolení.

"Pokud bude schválena plánovaná dohoda mezi Velkou Británií a EU, tak by o trvalý pobyt mohli zažádat i ti, kteří se do Česka přistěhovali před brexitem, a doba, kterou zde strávili, by se jim do toho započítala. Takže například kdyby sem přišli tři roky před brexitem, za dva roky by mohli požádat o trvalý pobyt. Stejné by to bylo i pro Čechy žijící v Británii," říká Kovář.

O tom, zda trvalý pobyt získají, rozhoduje ministerstvo vnitra. Na úřadě musí doložit několik dokumentů, podmínkou je také složení zkoušky z českého jazyka. Cizinec s trvalým pobytem získá většinu výhod jako občané ČR - například nárok na sociální podporu či veřejné zdravotní pojištění.

Důležitá bude podle Kováře finální podoba dohody mezi Británií a EU, která bude muset řešit například přenositelnost důchodu nebo zdravotní péče. "Mohlo by se stát, že kdyby Britové žijící dlouhodobě v Česku neodváděli daně ve Velké Británii, ztratili by tam nárok na zdravotní péči. To je třeba vyřešit," uvedl Kovář.

Spojené království se má od Evropské unie oddělit 29. března, do konce prosince příštího roku nastane přechodné období, během kterého budou Britové v Česku podle nedávno schváleného zákona o brexitu stále považováni za občany Evropské unie.

Během přechodného období by také měla Evropská unie sjednat s Británií smlouvu o budoucích vztazích, která by měla začít platit 1. ledna 2021. Zatím není jasné, jaké dopady bude mít brexit například na pobyty českých studentů v Británii v rámci program Erasmus, i o tom se bude teprve jednat.