Navalnyj míří z Moskvy do trestanecké kolonie. Odpyká si tam svůj dvouletý trest

Odsouzený předák ruské opozice Alexej Navalnyj si odslouží svůj více než dvouletý trest v trestanecké kolonii, kam už byl přeložen z vazební věznice v Moskvě. Potvrdil to šéf ruské vězeňské služby (FSIN) Alexandr Kalašnikov. Neupřesnil však, do jaké kolonie opozičník míří. O tom, že Navalnyj byl eskortován z Moskvy do jiné věznice, informovala ve čtvrtek i jeho právnička Olga Michajlovová.

Šéf vězeňské služby neřekl ani to, zda Navalnyj už dorazil na místo výkonu trestu nebo je teprve na cestě. Zdůraznil, že politik "není ohrožen na životě ani na zdraví", uvedla agentura AFP. Navalnému, který je považován za hlavního soupeře prezidenta Vladimira Putina na ruské scéně, tento měsíc soud změnil dříve uložený podmíněný trest na nepodmíněný. S odvoláním obhajoba neuspěla a opoziční představitel si má odpykat přibližně 2,5 roku. Nepodmíněný trest mu byl uložen kvůli porušení pravidel dřívějšího podmíněného trestu, a to v souvislosti s jeho pobytem v Německu, kde se léčil po loňské otravě nervově paralytickou látkou. Navalnyj byl před lety odsouzen za zpronevěru, ale tvrdí, že verdikt ruského soudu byl politicky motivován a že Evropský soud pro lidská práva shledal, že byl odsouzen nespravedlivě, za což mu Rusko již vyplatilo odškodnění. Související Soud potvrdil Navalnému vězení za porušení podmínky. Vinen je i z urážky veterána