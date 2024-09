NATO chce posílit ochranu podmořských kabelů. Chystá "vesmírný" plán

Albert Petr

Severoatlantická aliance vyvíjí systém, jehož cílem je zabezpečení komunikační a hlavně internetové infrastruktury při případném útoku nebo poničení. Prototyp má vyjít na dva a půl milionu dolarů (asi 58 milionů korun). NATO si od projektu, který oznámilo v červenci, slibuje posílení bezpečnosti v době rostoucího mezinárodního napětí.

Podmořské kabely představují klíčovou součást komunikační infrastruktury. Zajišťují přibližně 95 procent toku všech světových dat. Jejich zničení by tak ochromilo komunikační schopnosti NATO, čehož by mohlo využít například Rusko pro případný útok. Aliance tak plánuje přesunout aspoň část této infrastruktury do vesmíru.

Cílem projektu je do dvou let vytvoření funkčního prototypu, který by po úspěšném testu zkombinoval dosavadní podmořské kabely se satelitními technologiemi, aby byl možný nepřetržitý tok informací.

Bezpečnostní analytik z Centra transatlantických vztahů při Vysoké škole CEVRO Daniel Koštoval oznámení záměru NATO označuje za milník, kterým aliance dává najevo, že považuje za kritické, aby se s takovými projekty již začalo. K urychlení vývoje technologií přispěla ruská agrese.

Přerušit kabely je sice velmi obtížné, letos se to ale povedlo jemenským povstalcům Húsíům. Přerušily tři takové kabely v Rudém moři. "Už jenom najít kabely je složité a pak je ještě umět přestřihnout nebo narušit. Ukazuje se, že Húsíové zřejmě s pomocí Íránu takovou schopnost minimálně dočasně měli," říká Koštoval pro Aktuálně.cz.

Přerušení komunikačních kabelů by podle něj mělo naprosto zásadní vliv na ekonomické fungování, v ohrožení by byla funkčnost burzy či platebních operací, naopak ozbrojených sil by se to podle něj tolik nedotklo. "Armády mají svoje alternativní způsoby. Nemělo by to ohrozit funkčnost nasazení ozbrojených sil nebo vojenských operací," věří.

Domnívá se však, že i ve vesmíru bude internet zranitelným. "Aktuálně probíhá militarizace vesmíru, kdy Rusko, Čína a další státy pracují na tom, aby dokázaly různými způsoby ničit nepřátelské družice, a ty komunikační by byly jasným cílem," upozorňuje.

Zranitelnost podmořských kabelů připomíná podle Koštovala také útok na plynovod Nord Stream v Baltském moři předloni v září.

Ochranu podmořské infrastruktury nepodceňovali Spojenci už za dob studené války a neustále ji vylepšují. "Už tehdy existovaly různé podmořské systémy, které indikovaly pohyb v citlivých místech, a přímo kabely mohou být nově vybaveny čidly se schopností detekce," říká Koštoval.

Popisuje, že po rozpoutání ruské války na Ukrajině i vzhledem k tomu, jaké mocenské ambice deklaruje Rusko, Čína, Írán a Severní Korea, se Západ uchyluje k mnohem většímu monitorování, kde a pod kterou vlajkou se pohybují jaká plavidla. "Jde v podstatě o denní rutinu," říká.

Severoatlantická aliance si od projektu, který bude částečně financovat program NATO Věda pro mír a bezpečnost (SPS), slibuje prohloubení spolupráce mezi vědeckými a vzdělávacími institucemi v zemích NATO a jeho partnerů. Mezi ty patří dvě americké univerzity - Cornellova a univerzita Johnse Hopkinse, dále islandská Bifröst, Švédská univerzita obrany a Švýcarský federální technologický institut. NATO plánuje zapojit taktéž telekomunikační firmy ze zemí aliance.

