Fico v Moskvě rozesmál Putina. "Do Moskvy bych přijel i autem"

Slovenský premiér Robert Fico popisoval ruskému diktátorovi Vladimiru Putinovi peripetie své cesty do Moskvy. Pobaltské státy totiž odmítly povolit Ficovu speciálu přelet přes svá území a předseda slovenské vlády musel na ruské oslavy konce "velké vlastenecké války" oklikou přes Gruzii.

"Berme prosím ty všechny technické problémy, které nám způsobili naši kolegové v Evropské unii, jako směšné dětské hry. Nebudu to nějak jinak nazývat," vysvětloval Fico Putinovi.

Ruskému vládci, který dal v únoru 2022 pokyn k zahájení invaze na sousední Ukrajinu, se Fico svěřil, že slovenská strana měla v záloze připravené různé alternativy, jak se dostat do Moskvy. Fico řekl, že by přijel i autem, což na Putinově tváři vyvolalo pobavený úsměv.

"Dokonce byla alternativa autem přes Bělorusko. Pak byla alternativa přes Kaliningrad. Možností je hodně, ale měli jsme jasný cíl - ráno v devět musíme být dnes v Moskvě. Ale povedlo. A jsem velmi rád, že tomu tak je," zaznamenaly kamery agentury Reuters Ficovu debatu s ruským prezidentem, kterého valná většina západních politiků označuje za válečného zločince. Ruští vojáci se ve válce dopustili řady válečných zločinů a zločinů proti lidskosti. Na Putina v roce 2023 Mezinárodní trestní soud vydal zatykač kvůli únosům ukrajinských dětí z okupovaných území do Ruska.

"Na přehlídce na Rudém náměstí jsem nebyl"

Fico si ještě před cestou do Moskvy, kam dle svých slov jel oslavit 80. výročí porážky nacistického Německa, postěžoval na rozhodnutí pobaltských států neumožnit mu přelet do Ruska. Podle něj tak cesta do Moskvy trvala místo obvyklých dvou hodin šest.

"Ne, nebyl jsem na vojenské přehlídce (na moskevském Rudém náměstí)," řekl v neděli Fico na dotaz novinářky. O tom, zda slovenský premiér byl přítomen na přehlídce, která se v ruské metropoli konala při příležitosti 80. výročí porážky nacistického Německa a při které na centrálním moskevském náměstí defilovali i vojáci zapojení do současné ruské invaze na Ukrajinu, panovaly minulý pátek nejasnosti.

Kvůli své cestě do Moskvy čelil slovenský premiér kritice od představitelů řady zemí Evropské unie i od některých činitelů EU. Ti tvrdili, že se Fico propůjčuje propagandistické akci Ruska, které vede od roku 2022 válku na Ukrajině. Podle Fica však cesta měla "morální základ", protože byla poděkováním za osvobození od nacismu ze strany tehdejšího Sovětského svazu.

Lídr slovenské strany Směr - sociální demokracie také tvrdí, že mu Vladimir Putin už v pátek oznámil svůj záměr nabídnout Ukrajině rozhovory. Pochlubil se s tím na nedělní tiskové konferenci v Bratislavě. Putin v noci na neděli prohlásil, že Rusko je ochotné jednat s Ukrajinou příští týden.

Jednal s prezidenty Číny či Brazílie

Slovenský premiér tvrdí, že svůj záměr nabídnout Kyjevu jednání mu Putin sdělil při pátečním rozhovoru mezi čtyřma očima, který měli o válce, kterou Rusko vede na Ukrajině. "Mnohým západním zemím záleží na tom, aby válka pokračovala," řekl Fico o reakcích na Putinův návrh.

Fico návštěvu Moskvy považuje za diplomatický úspěch, protože měl pracovní jednání s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem, brazilským prezidentem Luizem Ináciem Lulou da Silva či vietnamskými představiteli. Slovenský premiér uvedl, že jednal "o konkrétních věcech", například o spolupráci v obraně či energetice. Bez podrobností také prohlásil, že mu čínští představitelé sdělili "zásadní informace" ohledně jednání o clech se Spojenými státy.