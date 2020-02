Nástupkyně Merkelové končí dřív, než pořádně začala. Nedokázala si zjednat pořádek

Měla být novou tváří německé politiky, pokračovatelkou úspěšné kancléřky Angely Merkelové. V německé Křesťansko-demokratické unii (CDU) zastupovala podobně smířlivý a kompromisní politický styl i konzervativní společenské názory.

Annegret Krampová-Karrenbauerová na schůzi vedení CDU v pondělí dopoledne ale překvapeným kolegům oznámila, že se vedení strany vzdává a nebude se ucházet ani o pozici kancléřky.

AKK, jak jí přezdívala média, straně předsedala od prosince 2018. Podle německé agentury DPA nyní v jejím čele zůstane nejspíš do léta. V tu dobu by si CDU měla zvolit lídra, který ji povede do parlamentních voleb za dva roky. Z těch vzejde i šéf nebo šéfka nové německé vlády a průzkumy napovídají, že by jím s velkou pravděpodobností mohl být opět šéf CDU.

Krampová-Karrenbauerová rezignací reagovala na politickou krizi na východě země. Tamní zemský parlament v Durynsku se od října nachází v patové situaci a nebyl schopen si zvolit nového premiéra.

Durynští členové CDU se nakonec minulý týden vzepřeli vůli stranické centrály v Berlíně a uzavřeli spojenectví s krajně pravicovou Alternativou pro Německo (AfD). To se sice zase záhy rozpadlo, následná politická krize ale rozpoutala v CDU i celé zemi debatu o přípustnosti spolupráce se stranami na okraji politického spektra - kromě AfD také s postkomunistickou Levicí. Obojí AKK odmítala.

Vzpoura v Durynsku, kde je podle expertů navíc spolupráce s AfD relativně běžná, ještě víc oslabila pozici AKK v čele vlastní strany. "Nebyla schopná si durynskou buňku srovnat. Ukázalo se, že je ve svém úřadu úplně ochromená a nemá žádnou podporu," hodnotí situaci politolog Michael Lühmann z Institutu pro výzkum demokracie na Georg-Augustově univerzitě v Göttingenu.

Oblibě se bývalá dlouholetá premiérka spolkové země Sársko těšila od vstupu na celostátní politickou úroveň jen velmi krátce. Od doby, co byla na začátku roku 2018 s velkou podporou zvolena do vedení strany a v prosinci se pak stala její předsedkyní, její podpora trvale klesala.

Z výsledků průzkumu, který v neděli před rezignací zveřejnil týdeník Bild am Sonntag, vyplývá, že její setrvání v čele strany považovaly za nesprávné celé tři čtvrtiny oslovených.

V rámci CDU se proti AKK - stejně jako Merkelové - bouřili především členové takzvané Unie hodnot (Werteunion). Ta se považuje za spojenectví skutečně konzervativně smýšlejících členů strany, kteří kritizují politické směřování strany pod oběma ženami jako příliš levicové. Zároveň je Unie hodnot mnohem smířlivější k možné spolupráci s AfD, kterou stranické vedení vyloučilo.

Neobyčejně vážná situace

Peter Altmeier, křesťansko-demokratický ministr hospodářství, situaci ve straně označil za neobyčejně vážnou. "Jde o naši budoucnost jakožto moderní velkou stranu politického středu," sdělil médiím v Berlíně.

S tím souhlasí také politolog Axel Salheiser z Institutu pro demokracii a občanskou společnost v Jeně. "Události v Durynsku jen odhalily strukturální a personální problémy CDU na federální i zemské úrovni," je přesvědčen.

Odstoupení AKK zástupci Unie hodnot uvítali. Jako lepšího adepta na vedení strany a výhledově i německé vlády už v minulosti označili Friedricha Merze, někdejšího šéfa konzervativních poslanců v celoněmeckém parlamentu a neúspěšného soupeře AKK v boji o předsednické křeslo v prosinci 2018. Ten v minulosti nevyloučil, že by se lídrem stal rád. "V takové situaci je chytré přemýšlení důležitější než rychlé mluvení," odmítl nyní situaci komentovat.

Mezi další adepty patří také Armin Laschet, místopředseda strany a ministerský předseda nejlidnatější spolkové země Severní Porýní-Vestfálsko, nebo ministr zdravotnictví Jens Spahn. Kandidátem CDU na kancléře by pak mohl být také Markus Söder, šéf bavorské Křesťansko-sociální unie (CSU), která sice působí samostatně jen v Bavorsku, na celoněmecké úrovni ale tvoří dvoustranu právě s CDU.

Nevděčný úřad

Krampová-Karrenbauerová, která si vysloužila také přezdívku "mini-Merkelová", ve straně navzdory kritice z krajního křídla zastávala podobně konzervativní postoje jako kancléřka. Autorka jejího životopisu Eva Quadbecková ji dřív označila jako ženu, se kterou byste se "zastavili v supermarketu na kus řeči". Vyslovovala se například proti sňatkům homosexuálů a podporovala zachování zákazu veřejné propagace potratů.

Sama si byla vědomá toho, jak těžký úkol ji čeká v roli nástupkyně kancléřky, která se i po 15 letech v čele státu těší oblibě voličů a respektu světových lídrů. "Existuje mnoho úspěšných zemských politiků, kteří se odvážili přejít na federální úroveň a selhali," nechala se v minulosti slyšet AKK.

Merkelová podle německých médií nyní prosazuje, aby AKK zůstala ve vládě ve funkci ministryně obrany. Tento resort, který Krampová-Karrenbauerová zastává od léta loňského roku, bývá v Německu kvůli špatnému stavu armády a opakujícím se skandálům s financováním i případům podpory neonacismu mezi vojáky považován za nevděčnou úlohu.