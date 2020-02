Hlasy od německé AfD byly příliš. Kemmerich odstoupil z funkce durynského premiéra

Nejméně dva lidé přišli ve středu večer v Zimbabwe o život při závalu ve zlatém dole. Dvě desítky dalších ilegálních horníků zůstaly uvězněné pod zemí a přinejmenším jeden byl s těžkým zraněním převezen do nemocnice. Informovaly o tom dnes zimbabwský deník The Herald a zpravodajský portál New Zimbabwe.

Fortune Mupungu - představitel úřadu civilní ochrany v okrese Kwekwe, kde se důl nachází a který leží asi 200 kilometrů jihozápadně od hlavního města Harare - podle listu The Herald sdělil, že záchranáři doposud našli dvě těla. Nyní pokračují v hledání lidí, kteří zůstali v dole uvěznění.