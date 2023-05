Rusko zásadně mění taktiku. Nastává největší zlom od počátku války, míní analytik

Ve válce na Ukrajině nyní nastává největší zlom od jejího počátku, míní britský vojenský analytik Justin Crump. Ruské síly se již podle něj totiž tolik nesnaží dosáhnout nových zisků a místo toho jen vyčkávají, co se jim při nepřátelské protiofenzivě stane. "A myslím si, že Ukrajinci budou ve své ofenzivě daleko úspěšnější, než bylo Rusko v té své," uvádí Crump.

"Myslím, že největší zlom, který jsme zatím viděli, je ten, že Rusové teď čekají, co se jim stane," uvádí analytik Justin Crump. | Video: Reuters, Associated Press

V rozhovoru pro agenturu Associated Press analytik také připomněl dosavadní vývoj invaze na Ukrajině, kterou Rusko zahájilo vloni v únoru. "Rusko převzalo iniciativu a mělo rychlost, když zahájilo invazi, což se pak ale zastavilo. Ukrajina se dala dohromady a zatlačila je zpět. Rusko změnilo taktiku, znovu přešlo do ofenzivy a bylo zatlačeno zpět. A teď vstupujeme do takového třetího nebo čtvrtého cyklu," popsal Crump, výkonný ředitel bezpečnostní poradenské společnosti Sibyllin.

Také zdůraznil, že ruské síly v poslední době na frontě postupovaly pomalým tempem, získaly velmi malé území a utrpěly masové ztráty. "Stále ještě ani se všemi svými silami nedobyli Bachmut, město se 72 tisíci obyvateli před válkou," podotkl Crump, který v minulosti působil v britské armádě. "Teď ale zjistíme, jestli tohle je rys tohoto druhu války a Ukrajina se bude potýkat se stejnými problémy. Předpokládám ale, že ne," domnívá se.

Opakované žádosti ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského o větší dodávky zbraní ze Západu podle něj nutně nemusí znamenat, že by Ukrajina munici bezprostředně postrádala. "Oni se musí dívat do budoucnosti. Musí mít plán B pro případ, že by jejich plánované operace nefungovaly tak dobře, jak doufají," míní analytik. "A navíc každý válečný velitel bude vždy chtít více munice. Nikdy jí nemáte dost. Budete chtít více podpory. Nikdy nenastane okamžik, kdy si řeknete: 'Aha, máme toho dost, abychom to dokončili, teď už to bude všechno v pořádku’," dodal.

Naposledy hovořil Zelenskyj o dodání stíhaček západními zeměmi s britským premiérem Rishim Sunakem při své pondělní návštěvě Londýna. Premiérův mluvčí nicméně uvedl, že sama Británie letouny Ukrajině dodat neplánuje. Na otázku, zda je férové tvrdit, že Ukrajina nemůže zahájit proti Rusku protiofenzívu, dokud země nedostane modernější zbraně, Zelenskyj odpověděl, že Ukrajinci "potřebují ještě nějaký čas".

