Nastane brexitový chaos? Prohra Mayové spustí řetězec událostí, tohle Británii čeká

Britští poslanci už podruhé velkou většinou odmítli brexitový plán, který s Evropskou unií vyjednala premiérka Theresa Mayová. Ve středu je čeká hlasování o tom, jestli má Spojené království odejít z EU bez dohody. Takzvaný tvrdý brexit by podle analytiků měl katastrofální dopad na ekonomiku. Nabízíme přehledné odpovědi na nejzásadnější otázky ohledně brexitu.

Co po prohře Theresy Mayové čeká Velkou Británii?

Ve středu budou britští poslanci rozhodovat o tom, zda vyloučí tvrdý brexit. Takzvaný rozvod bez dohody prosazuje část premiérčiny Konzervativní strany. Její většina a v podstatě celá opozice tuto variantu nicméně odmítají.

Očekává se, že Dolní sněmovna "divoký" brexit odmítne. Mayová zdůraznila, že středeční odmítnutí této varianty ještě neznamená, že k brexitu bez dohody nakonec stejně nedojde. Hlasuje se pouze o současné situaci.

Co když poslanci tvrdý brexit přijmou?

Pokud britští poslanci schválí odchod Británie z EU bez dohody, podle premiérky Mayové se stane oficiální vládní politikou.

Co když poslanci tvrdý brexit odmítnou?

Poslance bude v takovém případě čekat hned ve čtvrtek další hlasování. Budou se muset rozhodnout, zda by měla vláda požádat o prodloužení článku 50 Lisabonské smlouvy, a tím pádem o odklad brexitu. Pokud o něj skutečně požádají, budou muset jejich žádost jednomyslně schválit všechny členské země EU.

Hlavní vyjednavač EU Michel Barnier přitom ve středu v Evropském parlamentu nadnesl i otázku, proč by EU měla odklad brexitu vlastně schvalovat, když vyjednávání o jeho podmínkách skončilo.

Na jak dlouho by mohl být brexit odložen?

Pokud přijmeme možnost, že poslanci i členské země EU skutečně schválí odklad brexitu, zůstává v tuto chvíli otázkou, zda by se jednalo o odklad v řádu týdnů, nebo měsíců.

Sama premiérka Mayová by dala jednoznačně přednost krátkému odkladu. Rozhodně do deseti týdnů trvání, protože britská vláda by se nerada jakkoliv podílela na evropských volbách do unijních institucí, které proběhnou už koncem května. Parlament by ale mohl mít na délku odkladu jiný názor než Theresa Mayová, varuje například britský list The Guardian.

Co by Britové získali odkladem?

Čas se domluvit. V Dolní sněmovně totiž nemá momentálně většinu žádná varianta, tedy nejen plán, který předložila Mayová, ale ani například opakování referenda o členství v unii.

Co současný kolotoč znamená pro premiérku Mayovou?

Těžko říct přesně, ale nic dobrého to nebude. Dvě těžce prohraná hlasování u tak stěžejní dohody by v tradicemi spoutané Velké Británii obyčejně vedla k rezignaci předsedy vlády. Vždyť Mayová byla do své pozice zvolena právě s tím, že Britům brexit, který si vybrali, co nejvíce ulehčí.

Mayová se nicméně rozhodla nerezignovat, prozatím. Je však jisté, že její pozice je oslabená, a podle některých komentářů se prohraným hlasováním o její dohodě dostal průběh brexitu de facto mimo její řízení. Je tak těžké si představit kohokoliv, kdo by s ní její těžkou pozici v tomto okamžiku dobrovolně měnil. Ale jak píše server The Guardian, "věci by se mohly dát velmi rychle do pohybu".

Žene se Velká Británie k předčasným volbám?

Konzervativci loajální premiérce Mayové už před úterním hlasováním varovali, že právě předčasné volby by v případě odmítnutí připravené dohody hrozily.

Ačkoliv předčasné volby není možné v tuto chvíli vyloučit, momentálně nejsou nasnadě. Jejich uskutečnění by si totiž z legislativních důvodů žádalo odklad brexitu, a to delší, než si britská vláda přeje. Uvidí se však za pár dní až týdnů.

Co čekat od opozice?

Opoziční labouristé dlouhodobě podporují například vyhlášení druhého referenda o brexitu, v tuto chvíli se však jejich předseda Jeremy Corbyn snaží dopředu protlačit vlastní brexitový plán. Podle něj by Velká Británie zůstala součástí celní unie EU. Další možností z jeho pohledu jsou již zmíněné předčasné volby. Vláda je však v tuto chvíli vyhlašovat nechce a labouristé by museli jít skrze další hlasování o nedůvěře vládě. To lednové však britský kabinet ustál. Navíc ani ztráta důvěry k předčasným volbám automaticky nevede.

Mohla by Mayová přistoupit na mírnější brexit?

V tuto chvíli premiérka jakékoliv setrvání v unii odmítá. A EU dlouhodobě zdůrazňuje, že novou dohodu už řešit nechce. Vyjednávání té současné trvalo dva roky.

Video: Hluboce lituji rozhodnutí poslanců. Mayová reaguje na další těžkou porážku ohledně brexitu.