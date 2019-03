Živě: Mayová klíčovou bitvu o brexit prohraje, odhadují média. Poslanci hlasují večer

Pokud Velká Británie 29. března skutečně opustí Evropskou unii, dotkne se to jejího finančního sektoru asi méně, než se původně očekávalo. I po brexitu bude totiž londýnská City, která je ekonomickým centrem Londýna a kde sídlí řada bank a dalších finančních institucí, dvakrát větší než její evropská konkurence. Podle únorového zjištění agentury Reuters přesunuto z Londýna zatím jen asi 2000 pracovních míst. To je asi třetina toho, co se odhadovalo ještě v září.