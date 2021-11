Znepokojivé záběry. Běloruští vojáci v černých mundúrech tlačí migranty přes plot

Na hranicích Běloruska s Polskem sílí napětí kvůli přílivu migrantů a rostoucímu počtu incidentů. Nedávno zveřejněné záběry na sociálních sítích ukazují, jak běloruští ozbrojení vojáci násilně tlačí migranty včetně žen a dětí přes plot do Polska. Proti počínání vojáků se v pátek ohradil polský ministr obrany. Varšava obviňuje běloruský režim ze sílících provokací na hranicích.

Na záběrech, které zveřejnil na Twitteru tuto neděli běloruský opoziční novinář Tadeusz Giczan, vytvářejí vojáci Lukašenkova režimu lidský štít, který má migrantům zabránit v cestě do Běloruska. Podle vyjádření polského ministerstva obrany se běloruští ozbrojenci v posledních dnech také pokusili vypálit na polské vojáky signální pistolí.

"K našemu štěstí zbraň nevystřelila," uvedlo ministerstvo na Twitteru. "O sto metrů dál se pět ozbrojených Bělorusů snažilo zničit náš plot na hranicích. A u toho křičeli, že polské vojáky zastřelí. Po přivolání dalších sil armády a pohraniční stráže se Bělorusové stáhli," dodalo.

Polský ministr obrany Mariusz Błaszczak v pátek prohlásil, že rozsah zapojení Lukašenkova režimu do eskalace migrační krize je v poslední době "obrovský". "Bělorusové dokonce budují speciální infrastrukturu, která má migranty do Polska tlačit. Jsou tam například lávky, které vedou lidi do bažinatých oblastí," uvedl na Twitteru.

Běloruský režim nedávná nařčení ze strany Polska odmítá. Podle posledního vyjádření běloruské pohraniční stráže jsou naopak polští vojáci těmi, kteří provokují a eskalují situaci, uvádí agentura Reuters.

Tisíce migrantů, původem hlavně z Blízkého východu, se již týdny snaží proniknout z Běloruska na území Evropské unie. Podle AFP migranti a uprchlíci často v Polsku vypovídají, že je běloruští pohraničníci nutí k překročení polských hranic, odkud je ale následně zpět do Běloruska vytlačují polské úřady. Mnoho uprchlíků tak uvízlo zablokováno mezi hranicemi v čím dál horším počasí před blížící se zimou.

Dotčené země i EU obviňují autoritářský režim běloruského vůdce Lukašenka z organizace této migrační vlny v odvetě za sankce, které Západ uvalil na Minsk kvůli brutálnímu potlačení loňských protivládních protestů. Minsk naopak odmítá "neodůvodněná obvinění" a "provokace" a obviňuje sousedy, že vytvářejí "uměle inscenované incidenty s cílem vytvořit v mezinárodním společenství nepřátelský obraz Běloruska".

Stovky lidí na hranicích

V pondělí u hranic s Běloruskem "začal dosud největší pokus o hromadný násilný vstup na území" Polska, prohlásil mluvčí ministra pověřeného koordinováním polských tajných služeb. Záběry zveřejněné na sociálních sítích ukazují stovky migrantů s batohy a spacáky, kteří jdou po silnici směrem k hraničnímu přechodu Bruzhi - Kuźnica Białostocka, píše polský zpravodajský server TVN24.

"Velmi znepokojivé informace z hranic. V Bělorusku, nedaleko polských hranic, se shromáždila velká skupina migrantů. Právě se přesunuli k polským hranicím. Budou se snažit hromadně vstoupit do Polska," napsal na Twitteru mluvčí ministra pověřeného koordinováním polských tajných služeb Stanislaw Žaryn.

"Další informace hovoří o tom, že skupina je pod přísnou kontrolou ozbrojených Bělorusů. To oni rozhodují, jakým směrem se skupina vydá," uvedl v pozdějším příspěvku Žaryn, který současné dění označil za "další běloruskou nepřátelskou akci namířenou vůči Polsku".

Podle televize Belsat, vysílající z Polska pro Bělorusy, šlo v koloně několik set migrantů. Těsně před hraničním přechodem příslušníci běloruských složek, kteří kolonu provázeli, začali zahánět lidi do lesa. Na samotný přechod dorazili příslušníci vojsk ministerstva vnitra, uvedla stanice. Připomněla, že podle běloruských předpisů je v pohraničním pásmu možné pobývat jedině se zvláštním povolením.

