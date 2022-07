Na útěku z pekla. Video s hořícím Španělem obletělo svět, boj s ohněm prohrál

Španěl Angel Martin Arjona chtěl vší silou zabránit tomu, aby se do jeho města dostal blížící se požár. Vydal se tak se svým bagrem mezi mohutné plameny, aby vykopal příkop, který by je zastavil. Jeho stroj ale okamžitě zachvátil oheň. Muž sice zuřící požár zastavit nedokázal, ale na poslední chvíli stihl uniknout a zachránit si svůj vlastní život.

Arjona se vstříc zuřícímu požáru vydal v pondělí u města Tábara na severozápadě Španělska. Na záběrech, které obletěly svět, je patrné, jak s bagrem nejdříve projížděl po obvodu oploceného pole. Po chvíli ale stroj, který zachvátil oheň, zmizel z dohledu.

Několik vteřin poté muž vyběhl ven a při tom, co se snažil oklepat své hořící oblečení, prchal do bezpečí. Po dramatickém útěku ho převezl vrtulník do nemocnice s vážnými popáleninami, uvedl pro agenturu Reuters jeho kamarád Juan Lozano.

Lesní požáry ve Španělsku, s nimiž hasiči bojují více než týden, už zničily na 30 tisíc hektarů porostů a vyžádaly si dvě oběti. Situace je nyní nejhorší na severozápadě země v provincii Zamora, kde před ohněm evakuovali na šest tisíc lidí.

Kvůli požárům je v této oblasti také zastavena železniční doprava mezi Madridem a regionem Galicie. Boj s ohněm v zemi hasičům komplikuje silný vítr, sucho a vlna veder, která sice od předchozího týdne zmírnila, ale teploty jsou stále vysoké.

