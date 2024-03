Atmosféra strachu. Na okupovaných územích Ukrajiny chodí ozbrojenci s volební urnou

V pátek v Rusku začínají třídenní prezidentské volby, které nepochybně opět vyhraje prezident Vladimir Putin. Ačkoliv je výsledek dopředu jasný, Moskva chce, aby k volbám přišlo co nejvíce lidí a ty tím tak získaly legitimitu. A to i na nově anektovaných ukrajinských územích. Na východě Ukrajiny hlasování začalo dříve, u volebních uren ale postávají ozbrojenci a Ukrajince u hlasování natáčejí.

Obvykle se začíná hlasovat dříve v odlehlých částech Ruska, "z bezpečnostních důvodů" se ale dřívější hlasování tentokrát týká i částečně okupovaných území Ukrajiny: Luhanské, Doněcké, Záporožské a Chersonské oblasti. Úřady tu obyvatele nutí k hlasování různými způsoby, píše stanice BBC.

V okupovaných městech fungují volební místnosti, lidé k nim ale nemusí. Úřady vyslaly pracovníky s volebními urnami i přímo k lidem domů. "Vážení voliči, obáváme se o vaši bezpečnost! Nemusíte nikam chodit volit - přijdeme k vám domů s volebními lístky a urnami!" uvedla na sociálních sítích Ruskem dosazená volební komise v Záporožské oblasti.

S volební urnou však k domu chodí i ozbrojenci. Během hlasování se také sbírají data o občanech a někteří lidé jsou během hlasování natáčeni. Jeden z obyvatelů Chersonské oblasti, jejíž jihovýchodní část okupují ruská vojska, popsal, jak probíhalo hlasování v jeho vesnici.

"Místní proruští obyvatelé navštěvují domácnosti s volebními urnami v doprovodu ozbrojených vojáků. Když zaklepou a nikdo neotevře, přejdou k dalšímu domu. Do domů se nesnaží dostat násilím, ale navštěvují je. Je to směšné. Co je to za volby, když jsou tam dva místní obyvatelé - jeden drží seznam voličů a druhý volební urnu - a voják se samopalem? Tohle není demokracie, ale komedie," cituje ho BBC.

Lidé mají strach

Místní obyvatelé také například dostávají textové zprávy, které jim připomínají, kdy se volby konají. A Rusko zkouší i staré sovětské praktiky - u volebních místností je možné se zadarmo najíst nebo si poslechnout koncert.

"Naši občané mají velký strach. Samozřejmě, že když k nim do bytu přijdou Rusové s vojáky a zeptají se, jestli by nechtěli volit Putina, každý řekne: 'Dobře, ano.' Protože každý si chce zachránit život. Ale to neznamená, že naši občané chtějí podporovat Putina," tvrdí ukrajinský gubernátor Záporožské oblasti Ivan Fedorov.

Podle ruského ministerstva vnitra žije na okupovaných územích asi 2,8 milionu obyvatel, kteří jsou nyní držiteli ruských pasů. Rusko podmiňuje přístup ke službám v těchto regionech, včetně sociálních služeb a zdravotní péče, obdržením ruského pasu.

Volit ale lidé mohou i s pasem ukrajinským. Pokud si ovšem do léta lidé nezajistí ruské doklady, budou považování za cizince nebo osoby bez státní příslušnosti a hrozí jim deportace.

Hlas pro Putina

Vladimir Putin sice oficiálně kandiduje proti dalším třem lidem, kampaň ale dělat nemusí. Skutečného vyzyvatele nemá, všichni jeho kritici z Ruska uprchli, jsou ve vězení, nebo je Kreml nechal zabít, víkendové volby ho pouze potvrdí coby neomezeného vládce země.

Oficiálním symbolem letošních voleb je znak V spojený s Putinovou "speciální vojenskou operací" na Ukrajině, jak Rusko invazi označuje. Oficiální volební heslo zní "Silní společně - hlasujte pro Rusko!". Symbol V i slogan se objevují na plakátech rozmístěných po okupovaných částech Ukrajiny včetně volebních místností.

Tresty pro kolaboranty

Kremelská média předčasné hlasování na okupovaných územích označila za obrovský úspěch. Kyjev ale volby považuje za nelegální, protože ruskou okupaci území neuznává. Ti, kdo s konáním voleb pomáhají, se tu opakovaně stali terčem útoku.

V den zahájení předčasného hlasování v okupovaných částech Chersonské oblasti, 27. února, došlo ke dvěma výbuchům ve městě Nová Kachovka. Jeden byl namířen proti kanceláři strany Jednotné Rusko a druhý se odehrál poblíž volební místnosti.

Minulý týden ukrajinská rozvědka uvedla, že při výbuchu bomby v autě v okupovaném městě Berďansk v Záporožské oblasti byla "zlikvidována" místní žena, která pomáhala ruské administrativě při pořádání voleb.

"Udělal to někdo, kdo projevil velký odpor. Je nenormální, když naši občané spolupracují s Rusy. Někdo to nepochopil. Proto ten někdo byl zabit," komentoval smrt ženy gubernátor Fedorov.

