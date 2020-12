Na nelegální sex party v Bruselu byl podle belgických médií i český politik

Dvě desítky lidí dostaly pokutu za nedodržování protikoronavirových opatření po ilegálním večírku, který se uskutečnil minulý týden v prvním patře budovy v centru Bruselu. Uvedla to bruselská prokuratura. Belgický server RTL napsal, že sex party se zúčastnilo 25 lidí včetně politiků z Maďarska a České republiky, žádné podrobnosti neuvedl.

Devětapadesátiletý konzervativní maďarský europoslanec József Szájer v neděli rezignoval na svou funkci, což vysvětloval "dlouhým obdobím reflexe". Když však poté belgická média přinesla informaci, že se ze zmíněného večírku pokusil před policejní kontrolou neúspěšně uprchnout po okapové rouře, přiznal svou účast. O jaké informace se RTL opírá při tvrzení o účasti českého politika, není jasné. Na zprávu RTL upozornil server Echo24.

Szájer je ženatý a má dospělou dceru. Je jedním ze zakladatelů strany Fidesz premiéra Viktora Orbána, která se prohlašuje za ochránce křesťanských hodnot, včetně tradičního pojetí rodiny. Agentura AP připomněla, že Orbán je hlasitý kritik liberalismu a vyznavač takzvané iliberální křesťanské demokracie.

Někteří politici v Maďarsku večírek označili za připravenou past s cílem dopadnout Szájera. To však odmítl organizátor David Manzheley. "Spekuluje se, že vliv na to, co se stalo minulý pátek, mohla mít nějaká zpravodajská služba. Ale to není v souladu s realitou. Nemám žádné vazby na zpravodajskou službu," řekl v neděli organizátor. Uvedl také, že Szájera osobně neznal, a prohlásil, že orgie pořádat nebude, dokud se epidemická situace nevrátí do normálu.

Server Echo24 s odkazem na polská média napsal, že zřejmě stejný Manzheley je v Polsku hledaný od roku 2019 pro řadu podvodů. V Bruselu se měl vydávat za právníka a médiím měl také tvrdit, že je 29letý Čech s belgickým doktorátem z ekonomie. Poláci ale tvrdí, že je původem Polák, je mu 36 let a nemá žádný doktorát. Zároveň server uvedl, že jelikož se původně hovořilo o účasti polských politiků na akci, není jasné, zda v případně tvrzení RTL o české účasti nedošlo k záměně.

