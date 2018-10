před 1 hodinou

Na jihu Ruska se dnes při cvičném letu zřítil letoun L-39, jehož výrobcem je český podnik Aero Vodochody. Stroj podle agentury TASS spadl do Azovského moře, dvoučlenná posádka se katapultovala a záchranáři po ní v moři pátrají. Za příčinu ruská armáda předběžně označila technickou závadu. Havárie se podle ruských zdrojů stala nedaleko rusko-ukrajinských hranic asi 160 kilometrů jihozápadně od Rostova na Donu. Výcvikový letoun byl podle TASS bez výzbroje a do moře spadl asi půldruhého kilometru od ruského břehu. Podzvuková proudová letadla L-39, která Aero Vodochody vyrábí od 60. let minulého století, dodnes slouží pro výcvik posluchačů vojenských leteckých učilišť.

