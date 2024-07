Zásadní průlom. Biden začal v soukromí mluvit jinak, tlačí na něj už i ti nejmocnější

Na tři dny ustaly po atentátu na republikánského prezidentského kandidáta Donalda Trumpa výzvy demokratů k tomu, aby Joe Biden odstoupil z voleb. Jeho vlivní spolustraníci jsou ale dál přesvědčení, že Trumpa nemá šanci porazit a zvyšují na něj tlak.

Výzvy přicházejí už i od špiček Demokratické strany. Bidena postupně ke zvážení kandidatury přemlouvali bývalá šéfka Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiová, šéf demokratické většiny v Senátu Chuck Schumer, šéf demokratů ve Sněmovně reprezentantů Hakeem Jeffries a velmi vlivný člen Sněmovny reprezentantů z Kalifornie Adam Schiff. Ten je zatím nejvýše postaveným demokratem, který Bidena k odstoupení z kampaně vyzval veřejně.

Prezident oficiálně zatím odmítá výtky, že není zdravotně způsobilý na další čtyřletý mandát. Opakuje, že je fit a že pokud může někdo Trumpa porazit, tak je to on, přestože předvolební průzkumy ukazují opak. Na výzvy, aby odstoupil z volební kampaně, reagoval slovy, že s věkem přichází moudrost.

Televize CNN ale cituje jednoho z volebních stratégů, který uvedl, že v soukromí - bez televizních kamer a zapnutých mikrofonů - prezident přemýšlí trochu jinak. "Naslouchá ostatním, není tak odmítavý jako na veřejnosti. Nevím, k jakému závěru nakonec dospěje, ale rozhodně naslouchá, co mu kdo říká," uvedl pod podmínkou zachování anonymity.

Hlavní americká média mají potvrzené ze svých zdrojů, že bývalá šéfka Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiová v telefonickém rozhovoru řekla Bidenovi natvrdo, že Trumpa neporazí a že navíc svým setrváním v kampani ohrožuje demokratickou většinu v Senátu. Demokraté nyní mají ve stočlenném sněmu jednapadesát křesel, ale hrozí jim, že při hlasování, které se uskuteční souběžně s prezidentskými volbami 5. listopadu, o těsnou vládu nad Senátem přijdou.

Když novináři minulý týden Pelosiovou vyzvali, ať se vyjádří, odpověděla diplomaticky: "Je na prezidentovi, aby se rozhodl, zda bude kandidovat. Všichni ho povzbuzujeme, aby se rozhodl, protože čas se krátí."

Šéf demokratů v Senátu Chuck Schumer podle televize ABC také telefonoval Bidenovi a řekl mu, že by bylo lepší, aby nekandidoval. Schumerův mluvčí zprávu nepopřel, což podle ABC znamená, že to politik prezidentovi skutečně řekl. Kongresman Adam Schiff ve středu prohlásil, že má "vážné obavy ohledně toho, zda prezident dokáže v listopadu Donalda Trumpa porazit".

Od konce června to navíc vypadá, že vše hraje proti Bidenovi. V televizní debatě s Trumpem se těžko vyjadřoval, měl výpadky a nebylo mu rozumět. Pak jej začaly vyzývat k odstoupení z kampaně někteří sponzoři Demokratické strany. V neděli lehce zranil atentátník Trumpa na předvolebním mítinku, což mnoho politologů označilo za událost spíše pomáhající republikánovi.

Agentura AP ve čtvrtek zveřejnila čerstvý průzkum, z nějž vyplývá, že dvě třetiny voličů Demokratické strany chtějí, aby kandidoval někdo jiný než Biden. Ten za Trumpem zaostává podle průzkumu nejen celostátně, ale i ve všech klíčových státech s výjimkou Virgínie.

"Demokratický kandidát by měl šanci proti Trumpovi uspět, ale museli by to udělat rychle a musel by to být jednoznačný kandidát s jasnou podporou stranu. Pokud se začnou demokraté hádat, kdo Bidena nahradí, tak prohrají i bez něj," řekl Aktuálně.cz amerikanista Jakub Lepš.

Bílý dům mezitím ve čtvrtek oznámil, že se prezident nakazil koronavirem a kvůli tomu omezí v následujících dnech svůj pracovní program. Na videozáběrech je vidět, že je pro něj velmi namáhavé vystoupat po schodech do letadla.

Definitivní rozhodnutí, kdo se postaví Trumpovi, musí padnout nejpozději 22. srpna na sjezdu Demokratické strany v Chicagu.

