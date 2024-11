Muž si dal hodinového šlofíka v práci, s firmou vyhrál soud o nezákonné propuštění

Odškodné 350 tisíc jüanů (přes 1,1 milionu korun) vysoudil na svém zaměstnavateli Číňan, který si dal v práci hodinového šlofíka. Předchozí den byl totiž až do půlnoci na služební cestě a v práci se chtěl dospat, informoval web South China Morning Post.

Muž se jménem Čang pracoval jako vedoucí oddělení v chemické společnosti ve městě Tchaj-sing na východě Číny. Začátkem letošního roku jej vedení firmy propustilo, protože ho na bezpečnostních kamerách vidělo podřimovat u svého stolu. Den předtím byl na služební cestě, která se protáhla až do půlnoci.

Firma vyhotovila dokument popisující jeho provinění, který Čang podepsal s přiznáním, že si pospal zhruba hodinu. Společnost jej následně propustila, což Čang považoval za nespravedlivé a podal na ni žalobu. Soud sice připustil, že firmy mohou zaměstnance propouštět kvůli porušení pracovních zásad, rozhodnutí musí ale řádně odůvodnit.

Závažné by podle soudce bylo, pokud by společnost nějak utrpěla, což se v Čangově případu nestalo. Jelikož v práci spal poprvé a přes 20 let byl vynikajícím zaměstnancem, soud rozhodl, že jeho propuštění na základě jednoho přestupku bylo "přemrštěné a přehnané". Společnosti také nařídil, aby bývalému manažerovi zaplatila 350 tisíc jüanů (více než 1,1 milionu korun).