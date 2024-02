"Musíš zemřít." Vraždu na Aljašce objasnila paměťová karta s brutálními záběry

Osmačtyřicetiletý Brian Steven Smith na podzim 2019 zastavil se svým nákladním autem v centru aljašské metropole Anchorage, aby tu nabral ženu, s níž měl domluvené rande. Když ji poté nechal ve voze samotnou, ukradla mu paměťovou kartu. Tehdy ovšem netušila, že se z ní stane důkaz pro objasnění dvojnásobné vraždy.

Žena objevila SD kartu v přihrádce auta, zatímco si Smith odskočil vybrat peníze z bankomatu. Záznam obsahoval 39 fotek a dvanáct videí a dokumentoval brutální vraždu. O týden později kartu předala policii - nejprve tvrdila, že ji našla na ulici, později přiznala, v čím voze ji objevila.

Podle obžaloby Smith zavraždil dvě ženy ve věku třicet a třiapadesát let. Šlo o domorodé obyvatelky Aljašky Kathleen Henryovou a Veronicu Abouchukovou. Z vraždy Henryové v hotelu v Anchorage ho usvědčila právě paměťová karta, k druhé se později sám doznal. Smith podle deníku The New York Times přiznal, že na fotkách a videích je on.

O nálezu karty informovala média už v roce 2019. Nyní obžalovaný stanul před soudem a vyšlo také najevo, jak žena ke klíčovému důkazu přišla. Agentura AP popsala, že žena má kriminální minulost, dopustila se krádeží i přepadení a živila se jako prostitutka.

Mlácení a škrcení

Muž podle záběrů z karty Henryovou zmlátil, dupal jí na krk a nakonec ji uškrtil pomocí drátů. Její tělo policie našla 2. října 2019 u dálnice Seward Highway nedaleko Anchorage. Na záznamu se podle kriminalistů směje, zatímco ženu škrtí a říká jí, že musí zemřít. "V mých filmech každý vždycky zemře. Co si o mně pomyslí moji sledující? Lidé potřebují vědět, když jsou sériově zabíjeni," říká na videu.

Policie na videozáznamech poznala jeho hlas a přízvuk. Smith měl v hotelu pobývat od 2. do 4. září 2019. První snímky ukazující ženino mrtvé tělo pocházejí z noci na 4. září, poslední fotky jsou ze 6. září a zachycují tělo na zadním sedadle auta. Vrah podle obžaloby mrtvolu vynesl z hotelu pomocí vozíku na zavazadla.

Údaje o poloze ukázaly, že Smithův telefon se v době pořízení fotografií nacházel ve stejné oblasti, kde policie tělo Kathleen Henryové našla.

Soud s ním by měl trvat tři až čtyři týdny. Státní zástupce zvažoval, že do místnosti nevpustí veřejnost vzhledem k brutalitě snímků. Motiv dvojnásobné vraždy zůstává podle policie neznámý. Smith pochází z Jihoafrické republiky, na Aljašku se odstěhoval před deseti lety a americké občanství získal v roce 2019.

Druhá vražda

Smith nyní před soudem všechna obvinění popírá. Dříve přitom řekl, že na brutálních záběrech z paměťové karty je on a přiznal se také k druhé vraždě. Veronicu Abouchukovou měl podle svých slov zabít někdy "mezi roky 2017 až 2018". Policii také řekl, kde ukryl její ostatky.

"Bez pobízení řekl policistům ve vazbě: 'Udělám vás slavnými'," popsala minulý týden při soudním jednání okresní prokurátorka Brittany Dunlopová. "Vrátil se a ptá se… 'Máte ještě čas? Chcete se ještě podívat?' A pak odhalil tuhle další vraždu," dodala.

Aljašská policie původně identifikovala tělo Abouchukové už v roce 2018, později se však ukázalo, že nesprávně. U těla, o němž se domnívala, že jí patří, totiž našli ženin občanský průkaz. Dodnes není jasné, jak se tam dostal. Po Smithově přiznání detektivové případ znovu otevřeli a nalezli její pravé ostatky.

