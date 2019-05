"Musí přijmout zodpovědnost." Malajsie bude vracet plastový odpad zpět do zemí původu

před 1 hodinou

Malajsie, která se stala světovou skládkou plastů, bude vracet nerecyklovatelný plastový odpad do zemí jeho původu. Oznámila to v úterý ministryně životního prostředí. Malajsie se stala alternativní destinací pro plastový odpad, když ho přestala přijímat Čína. Většina plastů, které se do Malajsie dostávají pochází z rozvinutých států a je kontaminovaná, nekvalitní a nedá se recyklovat.

"Rozvinuté země musejí odpovídat za to, co posílají," řekla agentuře Reuters ministryně životního prostředí Yeo Bee Yinová. Některé země navíc podle ní porušují Basilejskou úmluvu OSN o přeshraniční přepravě nebezpečného odpadu. Malajsijské úřady už poslaly zpět do Španělska pět kontejnerů s kontaminovaným plastovým odpadem, který byl do země propašován. Další nerecyklovatelný náklad odešle země zpět do místa jeho původu příští týden. V Malajsii jsou desítky továren na recyklaci odpadu. Mnohé ale fungují bez příslušných povolení a místní obyvatelé si stěžují na škody, jež napáchaly na životním prostředí. Mezi přední importéry plastového odpadu do Malajsie patří mimo jiné Spojené státy, Británie, Japonsko a Austrálie. V době mezi lednem a červencem 2018 přijala Malajsie od deseti největších dodavatelů celkem 456 000 tun plastového odpadu. Za celý rok 2017 se do této asijské země dovezlo 316 600 tun plastů, v roce 2016 to bylo 168 500 tun. Odpad, který není možné recyklovat, je spalován či končí na skládkách. Kontaminovat tak může půdu i vodní zdroje.