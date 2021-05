"Musel jsem je vyhodit." Video lékaře, který se zbavuje vakcín, vzbudilo velký ohlas

"U této vakcíny uplynulo datum spotřeby, takže jsem nucen ji vyhodit. Nikdo už ji nechce," stěžoval si francouzský lékař Patrick Vogt. V této situaci není sám - ve Francii ji lidé nad 55 let, pro které je v zemi vakcína AstraZeneca povolena, často odmítají. Ta se kvůli tomu po tisících hromadí v tamních skladech. Někteří lékaři požadují, aby vláda opět povolila AstraZenecu pro všechny dospělé.

Video Vogt umístil na sociální síť Twitter, kde si ho přehrálo na 30 tisíc lidí. Později si ho všiml i zpravodajský server britské televize BBC.

Ve Francii se do nynějška k získání vakcíny proti covidu-19 mohli registrovat pouze lidé starší 55 let a rizikoví pacienti. Od tohoto týdne ale nově mohou všichni dospělí v zemi získat přebytečnou vakcínu, která po každém očkovacím dnu zbyde. Každý večer si zjistí v registračním systému volné termíny na následující den, které je možné v případě zájmu využít.

Toto nové opatření ale stejně nepomůže uvolnit sklady naplněné AstraZenecou. Pro Francouze mladší 55 let totiž v zemi není stále povolena. Tamní vláda se k pozastavení aplikace touto vakcínou uchýlila v polovině března v reakci na zprávy o možných krevních sraženinách po její aplikaci.

"Máme hodně lidí nad 55 let, kteří nechtějí dostat AstraZenecu a preferují jen Pfizer," uvedl farmaceut Lionel Abitbol pro server BBC. "Ale potom máme lidi, kterým je pod 55 let, chtěli by se touto vakcínou nechat očkovat, ale nemohou," dodal Abitbol.

Na opatření si stěžují také někteří francouzští lékaři, kteří musí po uplynutí data spotřeby dávky AstraZenecy vyhazovat. "Během tří ordinačních dnů se mi podařilo aplikovat šest dávek vakcíny. Všichni ostatní lidé vakcínu odmítli," stěžoval si na Twitteru praktický lékař Vogt. "Uprostřed pandemie teď budu muset vyhodit vakcínu do koše, protože už ji nikdo nechce. Omlouvám se," dodal.

Podle Vogta je pochopitelné, že lidé mají ohledně vakcíny pochybnosti, ale není dobré, aby ji takto razantně odmítali. "Je tady risk, ale v porovnání se samotným covidem je opravdu absolutně minimální," uvedl lékař pro francouzský televizní kanál BFM TV.

V reakci na stížnosti lékařů francouzský ministr zdravotnictví Olivier Véran prohlásil, že uvažuje o znovupovolení AstraZenecy pro veškerou dospělou populaci, aby nedocházelo k jejímu vyhazování, uvedl britský server BBC.

Ve Francii do nynějška podali přes 26 milionů dávek vakcín. Do června se v zemi chtějí dostat na hranici 30 milionů aplikovaných dávek, uvádí francouzský server France24.

Francie není jedinou zemí, která v posledních měsících omezila vakcinaci AstraZenecou. Její podávání omezilo hned na začátku března například Rakousko, později ho následovaly Lucembursko, Estonsko, Litva nebo Lotyšsko. V současnosti některé evropské země omezují aplikaci této vakcíny věkovou hranicí podobně jako Francie. Podle prozatímních dat se krevní sraženiny po její aplikaci vyskytují u přibližně šesti lidí z milionu.