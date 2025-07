„Volodymyre, můžeš zasáhnout Moskvu?“ Trump vyzval Zelenského k útokům na Rusko

Během telefonátu, který se odehrál 4. července mezi Donaldem Trumpem a Volodymyrem Zelenským, se měl podle zdrojů obeznámených s obsahem hovoru americký prezident zeptat ukrajinského lídra, zda by jeho armáda dokázala udeřit na Moskvu, pokud by k tomu Spojené státy poskytly zbraně dlouhého doletu. Informoval o tom deník Financial Times.

1:06 Americký prezident Donald Trump a jeho ukrajinský protějšek Volodymyr Zelenskyj spolu probírali možnost dodávek například taktických balistických střel Atacams s doletem nejvýš 300 kilometrů. | Video: Associated Press