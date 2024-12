Ruská odveta za ATACMS. Kreml se může mstít i v Česku, varují Američané

Kvůli tomu, že Spojené státy dovolily Ukrajině používat rakety ATACMS na cíle v Rusku, začne Moskva podnikat intenzivnější sabotážní akce a kybernetické útoky, říkají zdroje agentury Reuters. Riziko jaderné války, o které mluví Vladimir Putin, ale podle hodnocení amerických zpravodajských služeb rozhodnutí Washingtonu nezvýšilo.

Ruský prezident poslední dobou zintenzivnil svá prohlášení o použití jaderných zbraní v návaznosti na změnu politiky USA v oblasti využití ATACMS. Podle pěti zdrojů agentury Reuters, které mají blízko k americkým zpravodajským službám, ale vyšší pravděpodobnost jaderného útoku ze strany Ruska nehrozí. Analytici určili, že jaderná odpověď by nepřinesla žádnou jasnou vojenskou výhodu.

"Ta hodnocení situace byla jednotná: ATACMS nezmění ruské jaderné plány," řekl jeden ze zaměstnanců Kongresu na základě informací od amerických zpravodajských služeb. Dodal, že situaci nezměnilo ani rozhodnutí dosluhujícího šéfa Bílého domu Joea Bidena, který povolil Ukrajině americké rakety s doletem přes 300 kilometrů využít na ruském území. Biden změnil názor kvůli vstupu Severní Koreje do války před prezidentskými volbami, uvedli američtí představitelé.

Rusko bude situaci pravděpodobně eskalovat pomocí jiných, v minulosti osvědčených, prostředků. "Proto rozšíří sabotážní kampaň proti evropským cílům, aby zvýšilo tlak na Západ kvůli jeho podpoře Kyjeva, uvedli dva vysoce postavení úředníci, zákonodárce a dva zaměstnanci Kongresu, kteří byli o této záležitosti informováni," píše agentura Reuters. Mezi zeměmi, kterých by se takové akce mohly týkat, by nepochybně mohla být i Česká republika. Praha patří mezi nejhlasitější spojence Ukrajiny, slyšet o tuzemsku bylo hlavně v souvislosti s muniční iniciativou, pomocí které napadená země do konce roku získá 500 tisíc velkorážových nábojů.

Jeden z pěti zdrojů také uvedl, že Washington sice vyhodnotil, že Rusko nebude usilovat o eskalaci pomocí svých jaderných sil, ale pokusí se vyrovnat tomu, co považuje za eskalaci ze strany USA. Tento úředník řekl, že součástí této snahy je i nasazení nové balistické střely, kterou Rusko odpálilo minulý týden. Podle analytiků mělo být její použití varováním pro USA a evropské spojence.

Washington se rozhodnutí ohledně ATACMS dlouho bránil právě kvůli obavám z eskalace a nejistoty, jak by Putin zareagoval. Někteří z úředníků, včetně představitelů Bílého domu, Pentagonu a ministerstva zahraničí, se obávali smrtící odvety na americký vojenský a diplomatický personál a útoků na spojence v NATO.

Někteří američtí představitelé se nyní domnívají, že obavy z eskalace, včetně obav z jaderných zbraní, byly přehnané, ale zdůrazňují, že celková situace na Ukrajině zůstává nebezpečná a že jaderná hrozba není vyloučena. Alarmující zůstává schopnost Ruska najít další skryté způsoby odvety vůči Západu.

"Hybridní reakce Ruska je znepokojující," řekla Angela Stentová, ředitelka euroasijských, ruských a východoevropských studií na Georgetownské univerzitě, s odkazem na ruské sabotáže v Evropě.

