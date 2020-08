Putinův kritik den před kolapsem vtipkoval o své smrti. Dál zůstává v ohrožení života

V sibiřském Tomsku organizoval ruský disident Alexej Navalnyj schůzku místních opozičních politiků před volbami do regionální samosprávy, které se uskuteční za měsíc.

Opoziční aktivista Ilja Čumakov se s Navalným setkal v Tomsku ve středu. Den předtím, než se Putinův kritik vracel letadlem do Moskvy, ale nedoletěl, protože se mu udělalo špatně. Letoun nouzově přistál v Omsku, kde je dosud Navalnyj na jednotce intenzivní péče.

Čumakov řekl, že Navalnyj nejdříve vtipkoval na dotaz, jak je možné, že je pořád naživu. "S úsměvem mluvil o tom, že by se měl omluvit za to, že ještě nebyl zavražděn," vypověděl Čumakov o debatě. "Nakonec ale řekl vážně, že jeho smrt by Putinovi nepomohla, protože by z něj udělala hrdinu," cituje z výpovědí opozičního aktivisty z Tomsku agentura Reuters.

Druhý den rán přijel Navalnyj na letiště, vypil čaj v bistru nazvaném Vídeňská kavárna a nastoupil na let společnosti S7 Airlines do Moskvy. Na palubě se mu udělalo špatně a volal o pomoc.

V pátek ráno lékaři oznámili, že zatím není schopen transportu, a proto nemůže odletět na specializovanou kliniku do Berlína. Přestože v Omsku přistál v noci speciál, který má čtyřiačtyřicetiletého politika a blogera přepravit.

"Jeho stav je stabilizovaný, ale nadále zůstává v ohrožení života," cituje list Novaja Gazeta lékaře omské nemocnice Anatolije Kaliničenka. Podle něj stav Navalného může být důsledkem nízké hladiny cukru v krvi. Další lékař Alexandr Murachovskij uvedl, že na šatech a prstech pacienta našli stopy po chemikáliích.



Alergie a dočasná ztráta zraku

Francouzský prezident Emmanuel Macron se stal prvním zahraničním politikem, který nabídl v pátek Navalnému nejen léčení, ale i azyl. Zdravotní problémy nemá kritik ruského prezidenta Vladimira Putina poprvé.

Před rokem jej museli lékaři hospitalizovat kvůli alergické reakci na neznámou látku. Měl ekzém po celém těle. V roce 2017 jej v Moskvě nedaleko sídla jeho Fondu boje proti korupci napadl neznámý muž a namazal mu na obličej chemikálii. Kvůli popálenému oku a přechodné ztrátě zraku museli Navalného operovat specialisté ve Španělsku.

Navalnyj není jen nepřítelem Kremlu, ale mnoho hněvu vyvolává i v ruských regionech, mezi některými podnikateli a státními úředníky. Na YouTube zveřejňuje videa na základě tipů, které mu posílají lidé z celého Ruska. Upozorňuje na přehmaty úředníků a korupci.

Příkladem je mimořádně sledované video, na kterém ukazoval nemovitosti bývalého premiéra Dmitrije Medveděva. Navalného zažaloval podnikatel a jeden z nejbohatších Rusů Oleg Děripaska za zveřejnění informace o tom, že od státu dostává nezákonnou podporu pro svůj byznys.

Videa jsou profesionálně natočená a sestříhaná. Navalnyj používá jazyk, srozumitelný většině Rusů. Nevznáší politické požadavky, jen upozorňuje na nepravosti a porušování zákona. Nikdy neřekl, že by uvažoval o azylu v jiné zemi. Někteří lidé, kteří s ním spolupracovali, dříve politickou ochranu dostali, například ve Velké Británii nebo Finsku.

Odejít z Ruska odmítl další známý předák opozice Vladimir Kara-Murza, který byl dvakrát převezen do nemocnice s podezřením na otravu v letech 2015 a 2017. Svoji rodinu ale poslal do Spojených států. Tam studuje Navalného dcera, jeho manželka ale žije s ním v Moskvě a ve čtvrtek večer přiletěla do Tomsku.

Rozhovor DVTV: Nejen Putin. Zájemců o otravu Navalného může být více