Mocný Prigožin vyprázdnil ruské věznice. Pro wagnerovce naverboval 20 tisíc zločinců

Vlivný oligarcha a zakladatel Wagnerovy skupiny Jevgenij Prigožin od července verboval do řad své žoldnéřské armády bojující po boku ruských sil na Ukrajině zločince z trestaneckých kolonií ze všech koutů země.

Usvědčené vrahy, násilníky či zloděje lákal na milost i mzdu v hotovosti. A podle statistik byl velmi úspěšný. Počet vězňů v Rusku podle opozičního serveru Mediazona klesl o 23 tisíc, což je nejvíc od roku 2010. Nyní si trest ve věznicích odpykává "pouze" 325 tisíc Rusů.

Z dat za období mezi lety 2010 a 2022 dostupných na stránkách Ruské federální služby výkonu trestů (FSIN) vyplývá, že počet vězňů v trestaneckých koloniích nikdy neklesl tak prudce. Vězňů výrazněji ubylo jen dvakrát: na jaře 2015, kdy úřady během amnestie k 70. výročí konce druhé světové války propustily asi 15 tisíc lidí, a také před dvěma lety, když soudy kvůli pandemii covidu-19 vynášely méně rozsudků.

Ruská vláda přitom letos nevyhlásila žádný zvláštní zákon, který by zločincům promíjel tresty, server Mediazona proto pokles dává do souvislosti s Prigožinovým náborem vězňů pro válku na Ukrajině.

Oligarcha, jehož postavení v Kremlu během invaze výrazně posílilo, se k vlastnictví wagnerovců přihlásil teprve v září. Jeho žoldnéři tvoří významnou část okupačních sil bojujících na Ukrajině v zájmu Moskvy.

Mediazona uvádí, že Prigožin, jemuž se přezdívá Putinův šéfkuchař, naverboval z ruských věznic přes 20 tisíc mužů, kteří byli "na papíře" převezeni do trestaneckých kolonií v Rostovské oblasti sousedící s Ukrajinou. FSIN jejich "zmizení" nepotvrdila a na otázky novinářů nereaguje. Že Prigožin, na nějž se vztahují sankce EU, vězně osobně do řad wagnerovců verboval, dokládají videa na sociální síti Telegram.

Vrazi, zločinci, pašeráci drog

Server The Insider napsal, že mezi wagnerovci na Ukrajině bojují Rusové odsouzení za krádeže, prodej omamných látek, pašování drog, a dokonce vraždy. Web zmiňuje například čtyřicetiletého policistu Romana Suslova z vesnice Pervomajsk v Kirovské oblasti na západě Ruska, který zabil svého známého.

"Můj manžel skutečně zemřel na Ukrajině, šel na frontu téměř bez jakéhokoli výcviku. Za vraždu byl ve vězení devět let," popsala Insideru jeho manželka. Úmrtí svých blízkých na Ukrajině potvrdili i další příbuzní ruských vězňů.

Protože Prigožinova soukromá armáda nefiguruje v rejstříku právnických osob a oficiálně nespadá pod ruské vojenské útvary, je velmi složité určit její velikost a přesný počet zabitých.

Server však uvádí, že jen do listopadu při invazi na Ukrajinu zemřelo více než pět set ruských vězňů naverbovaných do Wagnerovy skupiny. Jejich počet odhadli pracovníci ukrajinského Centra pro studium a boj proti hybridním hrozbám na základě kondolenčních dopisů. Zhruba na dvou stech z nich je podpis spoluzakladatele Wagnerovy skupiny Andreje Troševa. Psaní spolu s fotkami posmrtných medailí Za odvahu také na sociálních sítích sdílí příbuzní trestanců, které nalákal do svých řad Jevgenij Prigožin a jeho spolupracovníci.

Video: "Putinův šéfkuchař" ve videu verbuje vojáky z ruského vězení. Za dezerci je čeká poprava (15. 9. 2022)