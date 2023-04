"Je to další lež." Kreml se nezvykle vyjádřil k oblíbené divoké spekulaci o Putinovi

Vyšetřování zločinů komunismu nefunguje, jak má. Tvrdí to bývalý vyšetřovatel Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu Miroslav Lehký. Podle něj stále ještě žije mocenská pyramida, která vynucovala režim na československé hranici, a její členové by měli být voláni k odpovědnosti. Přístup Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu v úterý na tiskové konferenci zkritizovala i Platforma evropské paměti a svědomí.

Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu podle Lehkého nedbá na to, co vyslovil Ústavní soud - tedy že komunistické zákony je zapotřebí interpretovat nikoliv z tehdejšího pohledu, ale z pohledu nové Ústavy České republiky, která stojí na jiných hodnotových základech. "To se bohužel nestalo," konstatoval signatář Charty 77, který v a vyšetřování zločinů komunismu působil v letech 1995 až 2002.

Podle názoru Lehkého nelze úmrtí na hranicích šetřit jako excesy jednotlivých osob, ale jako organizovaný zločin, který vedl stát v čele s komunistickou stranou. "Žije celá mocenská pyramida, která vražedný režim na hranici založila, vylepšovala a vynucovala. Ještě žijí vysocí velitelé pohraničních brigád, kteří by měli být bráni na zodpovědnost - pokud ne jako obvinění, tak jako svědkové, kteří by potvrzovali mocenské řízení ze špiček komunistické strany," prohlásil.