Propadlé tváře i ostré rysy jsou pryč. Video zachycuje razantní Putinovu proměnu

Ruský prezident Vladimir Putin v pátek oslaví sedmdesáté narozeniny. Od jeho nástupu do kremelské vrcholné politiky před 23 lety se jeho vizáž výrazně proměnila. Ostré rysy a vrásky na obličeji zmizely a nahradily je plnější kontury. Podívejte se na video dokumentující jeho proměnu od roku 1999.

Tvář ruského prezidenta nese podle mnohých plastických chirurgů jasné známky kosmetických úprav, které mu měly pomoci skrýt stopy stárnutí a zbavit ho podivínského vzhledu z mládí. "Putinův obličej se v průběhu let zjevně změnil. Zatímco běžně se tvar obličeje s věkem spíše ztenčuje, jeho je naopak znatelně širší a plnější," komentoval před dvěma lety pro bulvární deník The Sun přední britský plastický chirurg Gerard Lambe.

Právě Putinovy plnější kontury by podle něj mohly poukazovat na to, že si v posledních letech nechal aplikovat botoxové výplně tváří. "Řekl bych, že má ve svém týmu zjevně oddaného estetického chirurga," dodal Lambe a připomněl například situaci z roku 2010, kdy se Putin ukázal na veřejnosti s modřinami pod očima a vrstvou make-upu, což spekulace o jeho možných kosmetických úpravách ještě povzbudilo.

Kanadská plastická chiruržka Michelle Villettová v této souvislosti poukazuje také na to, že Putin se v posledních letech usmívá jinak než dřív - jeho úsměv je plochý, napjatý a bez ukázání zubů. To by podle ní mohlo značit nejen opakované aplikace botoxu kolem nosu a úst, ale i plastiku krku. "Jeho kůže v této oblasti totiž bývala mnohem povadlejší," podotkla před několika lety pro server Vanity Fair.

Putinovy snahy o mladistvější vzhled by podle některých odborníků také korespondovaly s tím, jakou image si u ruské veřejnosti dlouhodobě buduje. V tamních médiích se opakovaně prezentuje fotografiemi z dobrodružných akcí, které mají zvýšit jeho popularitu u tamních obyvatel a dokazovat jeho vitalitu a sílu.

Spekulace o dvojnících

Kvůli proměnám vizáže se také v médiích objevují spekulace o tom, že Putin využívá několik dvojníků. Letos na jaře tyto teorie ještě zesílily, když se začaly množit zprávy o tom, že dlouholetý ruský prezident je vážně nemocný. Média tehdy psala, že podle zdrojů britské tajné služby MI6 je Putin možná už mrtvý a nahrazuje ho právě dvojník.

Před několika dny toto téma opět otevřel i šéf ukrajinské vojenské zpravodajské služby Kyrylo Budanov, který tvrdil, že v rozvědce jsou lidé, kteří se přímo na Putinovy dvojníky specializují. "Já osobně nejsem na Putina specialista. Ale podle mě jsou určitě aspoň tři dvojníci, které hned poznám," řekl Budanov v rozhovoru s ukrajinskou novinářkou Natalijou Mocejčukovou.

O tom, že Putin využívá služeb dvojníků, je přesvědčen například také ruský advokát Mark Fejgin, který je znám díky tomu, že obhajoval mnoho opozičních osobností. "Není to tajemství. Jezdí v autech, aby odlákali pozornost. V jednom z aut s vlajkou jede dvojník, který je pracovník tajné služby FSO," citovala Fejgina dříve agentura Unian. Advokát ale zpochybnil, že by dvojníci za Putina zaskakovali na veřejných akcích, a doplnil, že se mu nemusí ani podobat.

