Mladí Poláci zbohatnou, podle nového zákona nemusí platit daň z příjmu

před 14 minutami

Polákům do 26 let v zaměstnaneckém poměru zůstane celý plat. Poslanci schválili nový návrh zákona, který zavádí nulovou daň z příjmu. Pro předlohu z dílny vládní konzervativní strany Právo a spravedlnost zvedlo ruku 419 poslanců, proti byli jen čtyři zákonodárci. Zákon ještě musí projít Senátem, podepsat ho pak musí ještě prezident, ale to se všeobecně považuje za formalitu.

Jde o splnění jednoho z velkorysých slibů vládnoucí strany Právo a spravedlnost (PiS), k němuž se zavázala ještě před letošními volbami do Evropského parlamentu. Na daňové úlevě podle kvalifikovaných odhadů vydělá až dva miliony mladých Poláků. PiS zákon prosadila v roce voleb do Sejmu, které proběhnou na podzim. Osvobozeny od daně mají být příjmy do 85 528 zlotých (přes 513 tisíc korun) za fiskální rok, uvedla televize TVN 24. Nová pravidla mají platit od 1. srpna. Letošní úleva tak potrvá pět měsíců, vztahuje se na Poláky s příjmem do 35 636 zlotých (214 tisíc korun). Příjmy přesahující danou hranici budou podléhat běžné sazbě ve výši 18 procent. "Tento zákon má v polském daňovém systému historický význam. Do dějin přejde jako zákon premiéra (Mateusze) Morawieckého," prohlásil poslanec Andrzej Szlachta z vládní PiS. Opozice naopak novou legislativu kritizovala. Nelíbí se jí, že nebude platit pro všechny. Mladí podnikatelé na úlevu nedosáhnou "Zákon má historický rozměr v tom smyslu, že opět dělí Poláky, tentokrát mladé," uvedla opoziční zákonodárkyně Marta Golbiková. Daňovou úlevou mohou využít pouze zaměstnanci. Samostatně výděleční nebo podnikatelé na ni nedosáhnou. Náměstek ministra financí Leszek Skiba reagoval, že osvobození od daně z přijmu má povzbudit mladé Poláky, aby se nechali zaměstnat. Začínající podnikatele má pak stimulovat ke snížení sociálních odvodů, což je podle vlády mnohem lepší řešení. Letos má daňová úleva připravit polské veřejné finance o 950 milionů zlotých (5,7 miliardy korun), v dalších letech o 2,45 miliardy zlotých (14,7 miliardy korun). Průměrná mzda v Polsku v prvním čtvrtletí podle úředních statistik činila skoro 5000 zlotých měsíčně (asi 30 tisíc korun).