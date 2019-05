Polsko zrušilo návštěvu delegace z Izraele. Nechce debatovat o odškodnění Židů

Polské ministerstvo zahraničí v pondělí oznámilo, že zrušilo návštěvu izraelských představitelů kvůli jejich záměru nastolit spornou otázku restitucí či odškodnění za židovský majetek, zkonfiskovaný za války během masového vyvražďování Židů německými nacisty. Varšava považuje tuto otázku za uzavřenou, poznamenala agentura AFP.

"Polsko se rozhodlo zrušit návštěvu oficiálních představitelů Izraele poté, co izraelská strana na poslední chvíli změnila složení delegace, takže lze předpokládat, že rozhovory se měly soustředit hlavně na otázky související s restitucemi majetku," uvedlo ministerstvo.

Izraelská delegace v čele s generálním ředitelem ministerstva pro sociální rovnost Avim Cohenem-Scalim byla původně očekávána ve Varšavě toto pondělí. Izraelská média v předvečer cesty napsala, že podle izraelských představitelů jde o důležitý a bezprecedentní průlom, protože polská vláda dosud odmítala odškodnit rodiny, které při holokaustu přišly o majetek.

Několik tisíc přívrženců krajní pravice v sobotu ve Varšavě demonstrovalo proti americkému tlaku na Polsko, aby odškodnilo Židy. Polští nacionalisté včetně vládní strany Právo a spravedlnost zdůrazňují, že Polsko bylo za druhé světové války velkou obětí nacistického Německa a že není spravedlivé žádat po Polsku, aby odškodňovalo židovské oběti, když Polsko nikdy nedostalo odpovídající odškodnění od Německa.

"Nedovolíme, aby bylo komukoli vypláceno jakékoli odškodnění, protože jsme to my, kdo by měl být odškodněn," prohlásil polský premiér Mateusz Morawiecki.

Otázka holokaustu, antisemitismu a účasti některých Poláků na pronásledování Židů zůstává dodnes citlivým tématem, jak svědčí únorová roztržka mezi Varšavou a Jeruzalémem kvůli výroku ministra zahraničí Jisraele Kace, že Poláci "nasáli svůj antisemitismus s mateřským mlékem". Tato slova přiměla Varšavu zrušit účast své delegace na plánovaném summitu zemí visegrádské čtyřky (Česko, Slovensko, Polsko, Maďarsko) a Izraele v Jeruzalémě.

Světový židovský kongres minulý měsíc odsoudil jako "otevřeně antisemitskou" velikonoční tradici "soudu nad Jidášem" ve východopolském městě Pruchnik, kde dospělí i děti bili holemi loutku v podobě ortodoxního Žida, odtrhli jí hlavu, zapálili ji a vhodili do řeky.

Polsko bylo domovem jedné z největších židovských komunit na světě až do druhé světové války, během níž nacisté vyvraždili na tři miliony polských Židů, představujících polovinu obětí holokaustu.

