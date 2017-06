Mladí Malajsijci budou natáčet videa o prevenci homosexuality, nejlepší vyhraje tisíc dolarů

AKTUALIZOVÁNO před 26 minutami

Malajsijská vláda nabádá mladé Malajsijce, aby točili videa, jejichž cílem má být "prevence homosexuality". Vítězné video dostane finanční odměnu ve výši 1000 dolarů (23 300 Kč). Informoval o tom dnes zpravodajský web BBC. Homosexualita je v převážně muslimské Malajsii trestná. Ochránci lidských práv ale soutěž považují za posilování diskriminace vůči této menšinové skupině. Soutěž byla vyhlášena na stránkách malajsijského ministerstva zdravotnictví. Vítězné video by podle ministerstva mělo sloužit k prevenci a kontrolování homosexuality a zároveň pomoci lidem s homosexuální orientací. Soutěžit mohou lidé ve věkové skupině od 13 do 24 let.

