Mladého Kurda poslal soud ve Francii na sedm let za mříže, mačetou napadl židovského učitele

před 5 minutami

Soud ve Francii poslal na sedm let za mříže 17letého tureckého Kurda, který loni v lednu v Marseille napadl mačetou židovského učitele. Informovala o tom agentura Reuters. Mladík po činu prohlásil, že jednal ve jménu teroristické organizace Islámský stát (IS). Kurd, jehož jméno s ohledem na věk nebylo zveřejněno, byl souzen za pokus o vraždu motivovanou terorismem a antisemitismem. Hlava židovské obce v Marseille po útoku doporučila svým souvěrcům, aby na ulicích nenosili typickou čepičku, zvanou jarmulka či kipa. Napadený učitel, který byl na cestě do školy, ji na hlavě měl.

autor: ČTK